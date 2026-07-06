WK-loopbaan Ronaldo voorbij: Spanje stuurt Portugal naar huis

Spanje heeft zich ten koste van Portugal geplaatst voor de kwartfinale van het WK, waardoor zijn laatste WK-wedstrijd heeft gespeeld. Lange tijd leek het Iberische onderonsje in Dallas uit te gaan draaien op een verlenging, maar invaller zorgde in blessuretijd alsnog voor de beslissing: 0-1.

Ronaldo had bij Portugal andermaal een basisplaats. Bondscoach Roberto Martínez voerde wel één wijziging door ten opzichte van de veelbewogen zege op Kroatië (2-1) in de vorige ronde: João Félix kwam in het elftal, waardoor Rafael Leão genoegen moest nemen met een plek op de reservebank. Martínez' Spaanse evenknie Luis de la Fuente koos voor dezelfde elf die in de zestiende finale veel te sterk waren voor Oostenrijk (3-0).

Artikel gaat verder onder video

De Spanjaarden creëerden in de openingsfase een licht overwicht en kregen dan ook de eerste grote kans om op voorsprong te komen. Dani Olmo zette Mikel Oyarzabal met een ragfijn passje vrij voor het Portugese doel, maar mikte oog in oog met Diogo Costa naast. Daarna kwam Portugal iets beter in het spel, wat na een klein kwartier leidde tot een eerste schotje van Ronaldo, dat werd gepakt door Unai Simon.

Aan de overkant werd Costa vervolgens aan het werk gezet. De Portugese sluitpost bracht in korte tijd redding op gevaarlijke schoten van Lamine Yamal en Álex Baena. Na de drinkpauze kreeg Olmo een kans met het hoofd nadat de doelman een voorzet met de voet op zijn pad had gebracht, de Barcelona-middenvelder mikte echter voorlangs. In de slotfase van het eerste bedrijf bracht Simon redding op een kopbal van Félix, waarna hij de staande omhaal van Ronaldo in de rebound na een stijlvolle zweefduik klemvast pakte. Nuno Mendes was even later nog het dichtst bij de openingstreffer, maar het schot van de Portugese linksback spatte via het hoofd van tegenstander Pedro Porro uiteen op de lat. Zo zochten beide ploegen even later met een 0-0 ruststand de kleedkamers op.

De tweede helft begon stroperig, met weinig gevaar voor beide doelen tot gevolg. Tegenvaller voor Portugal was het uitvallen van Mendes, tien minuten na rust. De linksback kon niet verder na een tackle op Yamal, Nélson Semedo was zijn vervanger. Kansjes bleven schaars, en áls zich iemand voor het doel meldde hoefden Simon en Costa zich niet bovenmatig in te spannen om een treffer te voorkomen.

In het laatste kwart van de wedstrijd voerden beide bondscoaches meerdere wissels door. Bij Portugal mocht Ronaldo blijven staan, ondanks het feit dat hij nauwelijks nog wat klaarspeelde, maar moesten Rafael Leão en Francisco Conceição voor een extra impuls op de vleugels zorgen. Aan Spaanse zijde werd Barcelona-aanvaller Ferran Torres gebracht en later mochten ook Mikel Merino en Fabian Ruiz een invalbeurt mochten maken. Beide landen dwongen opnieuw vooral halve kansjes af, zo schoot Bruno Fernandes in het zijnet en werd een veelbelovend schot van Olmo aan de overkant geblokt door een prima tackle van Ruben Dias.

Net toen het leek dat een verlenging niet meer af te wenden was, viel dan toch de beslissing. Bij het ingaan van de blessuretijd zette Torres mede-invaller Merino vrij voor het Portugese doel. Oog in oog met Costa schoot hij de bal laag in de hoek: 0-1.