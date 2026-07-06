Nederlandse kijkers Portugal - Spanje trekken massaal dezelfde conclusie

De achtste finale tussen Portugal en Spanje heeft maandagavond voor flink wat teleurstelling gezorgd bij de Nederlandse televisiekijkers. Waar vooraf werd gerekend op een spektakelstuk tussen de twee Europese grootmachten, regende het op sociale media vooral klachten over het vertoonde spelbeeld. Volgens veel volgers was er nauwelijks sprake van een echte voetbalkraker.

Het verwachte spektakel tussen de elftallen van bondscoaches Roberto Martínez en Luis de la Fuente bleef uit, omdat beide landen volgens de kijkers vooral bezig waren om geen fouten te maken. Dit leidde tot een gebrek aan vermaak op het veld. "Twee ploegen die niet willen verliezen. Slaapverwekkend", zo schreef een gebruiker op X. Een andere kijker hield het nog korter: "Gaap!".

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De kwaliteit van het voetbal tijdens deze WK-wedstrijd moest het flink ontgelden. Meerdere voetballiefhebbers spraken op sociale media en bestempelden de ontmoeting zelfs als de slechtste wedstrijd van het eindtoernooi tot dusver. "Meest waardeloze pot op dit WK tot nu toe", luidde een veel gedeelde reactie.

Sommige volgers besloten hun frustratie te uiten door middel van opvallende vergelijkingen. Zo omschreef iemand het duel als volgt: "Twee Ferrari's die niet verder komen dan de derde versnelling. Met een wielklem. In mul zand.". Het behoudende spel van de Portugezen en de Spanjaarden werd door een ander zelfs "het ideale slaapmiddel" genoemd. Daarbij werd cynisch voorspeld dat een beslissing pas diep in de blessuretijd zou vallen.

Verder viel het een aantal kijkers op dat de echt spectaculaire affiches op dit wereldkampioenschap vaak pas later op de avond plaatsvinden. "Dit bewijst maar weer dat alleen de wedstrijden die ná 00.00 uur zijn afgelopen voor sensatie zorgen", concludeerde een gebruiker. Hoewel er vooraf veel werd verwacht van de clash tussen de buurlanden, slaagde de achtste finale er afgaande op de reacties absoluut niet in om die hoge verwachtingen waar te maken.

Dit bewijst maar weer dat alleen de wedstrijden die afgelopen zijn ná 00:00 pas voor sensatie zorgen #porspa #poresp — youri (@fryouri1908) July 6, 2026

Ik had wel wat meer verwacht moet ik eerlijk zeggen #PORSPA — renee eerlijk (@reneeeerlijk) July 6, 2026

Meest waardeloze pot op dit wk tot nu toe #porspa — M040EHV (@Michael040ehv) July 6, 2026