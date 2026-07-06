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Virgil van Dijk breekt radiostilte na WK-deceptie Oranje

6 juli 2026, 23:30
Virgil van Dijk
Foto: © Imago
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Maxim Textor | Redacteur en sportjournalist
Sportredacteur bij FCUpdate en student Journalistiek aan Windesheim. Schrijft over Eredivisieclubs, wedstrijdverslagen en voetbalnieuws.
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Virgil van Dijk heeft zich maandag via Instagram uitgesproken over de vroege uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK. Bijna een week nadat Oranje in de zestiende finales na strafschoppen werd geëlimineerd door Marokko, steekt de aanvoerder de hand in eigen boezem. Volgens hem is de aftocht keihard aangekomen en neemt de spelersgroep de volledige verantwoordelijkheid voor de teleurstellende prestaties.

Het toernooi liep voor Nederland uit op een grote deceptie. Tegen de Marokkanen eindigde het duel na verlenging in 1-1, waarna de strafschoppenserie fataal bleek. Van Dijk baalt enorm van deze ontknoping en deelt zijn gevoelens online. "Als aanvoerder wilde ik niets liever dan dit land trots maken. Dat ons WK zo vroeg eindigt, breekt mijn hart, want ik weet hoeveel dit team er elke dag voor heeft gegeven", zo schrijft de Oranje-international.

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Na de nederlaag barstte de kritiek op het nationale team los en ontstonden er direct speculaties over de positie van bondscoach Ronald Koeman en de toekomst van diverse routiniers. De mandekker wil daar op dit moment echter niet te diep op ingaan. "Er is veel gezegd, maar dat is voor een andere keer. Nu gaat het erom te accepteren dat we hebben gefaald, en daar nemen we de volledige verantwoordelijkheid voor", klinkt het uit de mond van de speler.

Over zijn eigen toekomst in het shirt van het Nederlands elftal heeft de centrumverdediger nog geen definitieve knoop doorgehakt. Na een mentaal zwaar seizoen in Engeland wil hij de komende tijd eerst doorbrengen met zijn gezin om alles te laten bezinken. Terwijl het wereldkampioenschap momenteel verdergaat met de achtste finales, likt Nederland voorlopig de wonden. 

Ondanks de zware teleurstelling sluit de routinier zijn bericht af met een woord van dank aan het adres van de aanhang. "Ik wil onze meegereisde fans bedanken en iedereen thuis die in ons geloofde en ons tot het einde is blijven steunen. We hebben jullie gezien en we hebben jullie steun bij elke stap gevoeld", aldus de captain.

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Virgil van Dijk

Virgil van Dijk
Liverpool
Team: Liverpool
Leeftijd: 34 jaar (8 jul. 1991)
Positie: V (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Liverpool
38
6
2024/2025
Liverpool
37
3
2023/2024
Liverpool
36
2
2022/2023
Liverpool
32
3

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