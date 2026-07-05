Hugo Borst ineens zwaar onder vuur: ‘Financieel naar de afgrond gebracht’

Hugo Borst ligt zwaar onder vuur, zo meldt RealityFBI op Instagram. De schrijver zou een afspraak hebben gemaakt met Scannedfootballphotos de drukkosten van een boek te betalen en dit ook te promoten tijdens een theatertour. Die afspraken is Borst niet nagekomen, waardoor de maker van het boek in financiële problemen kwam.

Op 27 juni schreef het account Scannedfootballphotos op X dat Borst een gezin 'financieel naar de rand van de afgrond heeft gebracht’, aangezien de schrijver zijn afspraken niet nakwam. Op dat moment was het onduidelijk waar dit betrekking op had. Inmiddels is dit wel bekend, zo meldt RealityFBI via Instagram.

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“Scannedfootballphotos deelt vandaag dat hij drie maanden onbetaald zou hebben gewerkt aan een fotoboek en een slideshow voor een theateronderdeel van Hugo Borst”, begint het juicekanaal. De columnist zou tijdens de theatertour van Hard Gras het boek promoten. “Volgens hem stonden de afspraken zwart op wit: Hugo zou de drukkosten betalen, het boek in elf theaters presenteren en de opbrengst 50/50 verdelen.”

Op de dag van de eerste theatershow ging het echter mis. “Niet Hugo zelf, maar Wessel Penning, de presentator van het theaterstuk, zou via WhatsApp hebben laten weten dat Hugo niet meer meedeed en dat hij ook niet welkom was met zijn boekenstand”, schrijft RealityFBI. “Daardoor vielen de verwachte inkomsten in één klap weg, terwijl zijn gezin met jonge kinderen de planning op twee maanden tour had ingericht.”

Borst zou later een bedrag van vijfhonderd euro hebben aangeboden. “Maar dat vond Scannedfootballphotos te weinig voor alle gemiste avonden.” Ook de drukkosten zouden nog altijd niet betaald zijn, terwijl Borst zelf al een maand niet meer bereikbaar zou zijn voor een advocaat die de zaak wil bemiddelen. “Kwalijk, vindt Scannedfootballphotos, omdat hij zegt netjes contact te hebben gevraagd, terwijl Hugo hem zou wegzetten als stalker.” RealityFBI stelt dat Borst vooralsnog zwijgt over de kwestie.