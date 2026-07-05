Teruglezen | Zo versloeg Frankrijk het uiterst stugge Paraguay

Paraguay choqueerde afgelopen maandag de wereld door Duitsland na strafschoppen uit het WK te knikkeren. Het Zuid-Amerikaanse staat zaterdagavond (23.00 uur, Nederlandse tijd) opnieuw voor een gigantisch lastige opgave: als enige overgebleven land uit de poule van beste nummers drie gaat het de strijd aan met topfavoriet Frankrijk. Het sterrenensemble van onder meer Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé kende in de zestiende finale geen enkele moeite met Zweden, maar zal waken voor onderschatting. Wie plaatst zich voor de kwartfinale? Mis niets van de WK-wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk in dit liveblog.