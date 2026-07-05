Live voetbal

Teruglezen | Zo versloeg Frankrijk het uiterst stugge Paraguay

5 juli 2026, 01:02
Paraguay - Frankrijk
Foto: © Imago/Realtimes
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Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
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Paraguay choqueerde afgelopen maandag de wereld door Duitsland na strafschoppen uit het WK te knikkeren. Het Zuid-Amerikaanse staat zaterdagavond (23.00 uur, Nederlandse tijd) opnieuw voor een gigantisch lastige opgave: als enige overgebleven land uit de poule van beste nummers drie gaat het de strijd aan met topfavoriet Frankrijk. Het sterrenensemble van onder meer Kylian Mbappé en Ousmane Dembélé kende in de zestiende finale geen enkele moeite met Zweden, maar zal waken voor onderschatting. Wie plaatst zich voor de kwartfinale? Mis niets van de WK-wedstrijd tussen Paraguay en Frankrijk in dit liveblog.

LIVE WK 2026: Paraguay - Frankrijk

Sorteer op:

18m geleden

01:05

90+10' - Afgelopen! (0-1)

Frankrijk verslaat Paraguay in een agressief potje voetbal met 0-1. De Fransen zullen blij zijn dat het over is en kunnen zich opmaken voor de kwartfinale tegen Marokko.

22m geleden

01:01

90+6' - Wat een kansen voor Mbappé (0-1)

Mbappé krijgt twee gigantische kansen, maar faalt in de afronding. Dat ligt niet zozeer aan de Franse spits, maar vooral aan het knappe keeperswerk van Gill.

27m geleden

00:55

90+1' - 10 minuten extra speeltijd! (0-1)

Zo dan! Er komen nog tien minuten bij aan extra speeltijd. Paraguay heeft dus nog even.

30m geleden

00:52

89' - Kans voor Mbappé (0-1)

Goede uithaal van Mbappé, maar Gill keert zijn inzet.

32m geleden

00:51

86' - Slotoffensief? (0-1)

Nog een paar minuten te gaan hier in het Philadelphia Stadium. Vooralsnog is er geen sprake van een slotoffensief van Paraguay. Komt dat er nog?

38m geleden

00:45

80' - Forse charge van Koné (0-1)

Dit ziet de arbiter wél goed. Frankrijk-middenvelder Koné krijgt een terechte gele kaart na een harde overtreding.

38m geleden

00:44

80' - Scheidsrechter mist een elleboogstoot (0-1)

Het is niet de dag van de Oezbeekse arbiter Tantashev. Een speler van Paraguay deelt een elleboogstoot uit, maar de arbiter laat het lopen. 

1u geleden

00:36

72' - Drinkpauze nummer twee! (0-1)

1u geleden

00:33

68' - Mbappé schiet raak! (0-1)

GOAL! Mbappé schiet Frankrijk op een 0-1 voorsprong tegen Paraguay. Klasse penalty.

1u geleden

00:31

66' - Penalty Frankrijk! (0-0)

De VAR grijpt in, en nu ziet de scheidsrechter ook dat hij het helemaal verkeerd zag. Penalty Frankrijk!

1u geleden

00:29

60' - Frankrijk vraagt om een strafschop (0-0)

Doué gaat naar de grond in het strafschopgebied van Paraguay, maar de scheidsrechter laat het gaan. Dat is uiterst opmerkelijk, want het is een overtreding.

1u geleden

00:25

60' - Ook Frankrijk wisselt (0-0)

Barcola moet het veld verlaten aan de kant van Frankrijk. Doue komt voor hem in de plaats. Kan de aanvaller van Paris Saint-Germain de muur van Paraguay dan gaan doorbreken?

1u geleden

00:22

55' - Paraguay gaat wisselen (0-0)

Er gaat gewisseld worden aan de kant van Paraguay. Canale komt in de ploeg en vervangt Alderete.

1u geleden

00:19

55' - Fraaie poging van Koné (0-0)

Een uitstekende poging van Koné, die zijn afstandschot gekeerd ziet worden door Paraguay-doelman Gill. Prima schot van de middenvelder!

1u geleden

00:16

50' - Maignan zet Mbappé alleen voor de goal (0-0)

Wat een schitterende trap van Frankrijk-doelman Mike Maignan, die Kylian Mbappé alleen richting de goal van Paraguay stuurt. Mbappé verliest echter de controle over de bal, waardoor een kans voorkomen kan worden.

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Paraguay - Frankrijk

0 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep I
GS
DS
PT
1
Frankrijk
3
8
9
2
Noorwegen
3
1
6
3
Senegal
3
2
3
4
Irak
3
-11
0

Complete Stand

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