Live voetbal

Nederland treft Marokko, Geert Wilders reageert direct

26 juni 2026, 10:20
Geert Wilders en Marokko
Foto: © Imago/realtimes
0 reacties
Photo of Tijmen Gerritsen
Tijmen Gerritsen | Content Creator
Redacteur bij FCUpdate met zes jaar ervaring in de Nederlandse voetbaljournalistiek.
Maak ons je Google-favoriet

Geert Wilders heeft zich direct uitgelaten over de kraker op het WK tussen Nederland en Marokko. De PVV-leider deelde vrijdagochtend op sociale media een opvallende, door AI gegenereerde afbeelding.

Oranje versloeg in de nacht van donderdag op vrijdag het zwakke Tunesië met 3-1 en sloot daarmee de groepsfase af als winnaar van Groep F. Daardoor wacht in de volgende ronde een ontmoeting met Marokko, dat beschikt over meerdere spelers met een verleden in de Eredivisie.

Artikel gaat verder onder video

Wilders reageerde vrijdagochtend op X met een door AI gegenereerde afbeelding. Daarop is de PVV-leider, verkleed als scheidsrechter, te zien terwijl hij een Marokkaanse speler een rode kaart toont. Bij de afbeelding schrijft hij slechts twee woorden: 'Komt goed.'

Het is niet de eerste keer dat Wilders zich tijdens dit WK uitlaat over de Marokkaanse nationale ploeg. De politicus plaatste rondom de wedstrijd van Marokko tegen Brazilië een afbeelding waarop meerdere Marokkaanse internationals gezamenlijk gingen bidden op het veld na het maken van een doelpunt. Onder de foto schreef Wilders slechts twee woorden: 'F*ck Allah.'

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Virgil van Dijk Nederland Japan

Oranje laat zege op Japan glippen in eerste WK-wedstrijd

  • zo 14 juni, 23:55
  • 14 jun. 23:55
  • 17
Lautaro Martinez

Nederlanders walgen van Argentinië: 'De schaamte voorbij, zij moeten wereldkampioen worden'

  • ma 22 juni, 20:42
  • 22 jun. 20:42
  • 11
NED-SWE

Teruglezen: zo walste Oranje in Houston over Zweden heen

  • za 20 juni, 20:57
  • 20 jun. 20:57
  • 6
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Tunesië - Nederland

1 - 3
Vandaag gespeeld om 01:00
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws