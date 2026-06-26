Nederland treft Marokko, Geert Wilders reageert direct

Geert Wilders heeft zich direct uitgelaten over de kraker op het WK tussen Nederland en Marokko. De PVV-leider deelde vrijdagochtend op sociale media een opvallende, door AI gegenereerde afbeelding.

Oranje versloeg in de nacht van donderdag op vrijdag het zwakke Tunesië met 3-1 en sloot daarmee de groepsfase af als winnaar van Groep F. Daardoor wacht in de volgende ronde een ontmoeting met Marokko, dat beschikt over meerdere spelers met een verleden in de Eredivisie.

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Wilders reageerde vrijdagochtend op X met een door AI gegenereerde afbeelding. Daarop is de PVV-leider, verkleed als scheidsrechter, te zien terwijl hij een Marokkaanse speler een rode kaart toont. Bij de afbeelding schrijft hij slechts twee woorden: 'Komt goed.'

Het is niet de eerste keer dat Wilders zich tijdens dit WK uitlaat over de Marokkaanse nationale ploeg. De politicus plaatste rondom de wedstrijd van Marokko tegen Brazilië een afbeelding waarop meerdere Marokkaanse internationals gezamenlijk gingen bidden op het veld na het maken van een doelpunt. Onder de foto schreef Wilders slechts twee woorden: 'F*ck Allah.'