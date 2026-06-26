Oranje treft Marokko in volgende ronde na winst op Tunesië

Het Nederlands elftal heeft de groepsfase van het wereldkampioenschap afgesloten met een 1-3 overwinning op Tunesië. Waar Oranje voor rust al een comfortabele marge had opgebouwd, werd het na een tegentreffer in de tweede helft nog even spannend. Uiteindelijk stelde de ploeg van Ronald Koeman de zege echter volwassen veilig.

Na een sterke openingsfase waarin Nederland al vroeg toesloeg, leek het duel na rust lange tijd onder controle. Toch kwam er na de pauze plots weer spanning in de wedstrijd. Tunesië profiteerde in de 54ste minuut optimaal van een corner, waarbij de Nederlandse organisatie even ontbrak en de aansluitingstreffer zomaar binnenviel: 1-2.

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Het zorgde voor een korte fase waarin Oranje wankelde en Tunesië geloofde in een resultaat. Nederland bleef slordiger in balbezit en liet een paar keer ruimte liggen in de omschakeling, waardoor Bart Verbruggen alert moest optreden om een gelijkmaker te voorkomen.

Juist op het moment dat de wedstrijd leek te kunnen kantelen, sloeg Nederland opnieuw toe. Uit een goed genomen corner van Tijjani Reijnders was het Jan Paul van Hecke die zich losmaakte van zijn tegenstander en de bal bij de eerste paal knap verlengde. Via een lichte touch verdween de kopbal in de verre hoek: 1-3.

Die treffer bleek beslissend. Waar Tunesië nog hoop had op een comeback, werd die direct weer de kop ingedrukt.

In het vervolg van de tweede helft bleef het spel op en neer gaan. Tunesië gaf zich niet gewonnen en kreeg via Hannibal nog een grote mogelijkheid, maar Verbruggen hield Oranje met een knappe redding overeind.

Aan de andere kant bleef Nederland dreigend in de omschakeling. Cody Gakpo en Memphis Depay kwamen nog tot kansen, terwijl ook Reijnders pech had met een schot dat via de onderkant van de lat terug het veld in stuiterde. Ondanks meerdere mogelijkheden in de slotfase liep de score niet verder op.