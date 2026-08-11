Live voetbal 9

Mokio corrigeert Ajax op Instagram, golf van kritiek volgt

11 augustus 2026, 09:55
Ajax-speler Jorthy Mokio
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Niels Hassfeld
Niels Hassfeld | Redacteur
Redacteur bij FCUpdate sinds 2024. Schrijft over Eredivisieclubs, het Nederlands elftal en Nederlandse spelers in het buitenland.
Maak ons je Google-favoriet

Jorthy Mokio heeft zich de woede van de nodige Belgische voetbalfans op de hals gehaald. Ajax plaatste een Belgische vlag bij een foto van de jonge middenvelder, waarna hij dit corrigeerde met een vlag van DR Congo. Het leverde veel geïrriteerde reacties uit België op.

Ajax wist zondag zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen op bezoek bij PEC Zwolle met 0-2 te winnen. Mokio was een kwartier voor tijd belangrijk voor zijn ploeg met de openingstreffer. Na de overwinning plaatsten de Amsterdammers een Instagram Story van de doelpuntenmaker, waarbij de club een emoji van de Belgische vlag plaatste.

Artikel gaat verder onder video

Mokio besloot vervolgens Ajax te verbeteren met een emoji van de vlag van DR Congo. De enkelvoudig Belgisch international besloot in mei de overstap te maken naar het Afrikaanse land. Tot dusver speelde hij nog geen wedstrijden voor de zestiende finalist op het afgelopen WK.

“Ondankbaarheid in één beeld”, schrijft een felle Belgische voetbalfan bij een screenshot van de interactie tussen Mokio en Ajax. Ook andere supporters zijn kritisch op de jongeling. “Als het uiteindelijk mislukt, zal hij zich dit nog wel herinneren”, klinkt het. Een derde gebruiker stelt dat de Belgische bond geen spelers met dubbele nationaliteit meer moet opleiden. Andere gebruikers nemen het juist op voor Mokio. “Hij heeft publiekelijk gekozen voor de Congolese nationaliteit”, klinkt het.

➡️ Meer Ajax nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Jordi Cruijff met op de achtergrond het Ajax-stadion, de Johan Cruijff ArenA

Ernstige vraagtekens rond aankoopbeleid Jordi Cruijff

  • Gisteren, 08:13
  • Gisteren, 08:13
  • 6
Jordi Cruijff met op de achtergrond het logo van Ajax en de Johan Cruijff ArenA

Jordi Cruijff ontvangt harde sneer van oud-collega van Ajax

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
  • 9
De spelers van Ajax voor het duel met Shelbourne FC

Ajax heeft groot plan op de transfermarkt: 'Er komt nog een kanon'

  • vr 7 augustus, 06:25
  • 7 aug. 06:25
  • 13
7 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

PEC - Ajax

PEC Zwolle
0 - 2
Ajax
Gespeeld op 9 aug. 2026
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2026/2027

Meer info

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (29 feb. 2008)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Ajax
1
1
2025/2026
Jong Ajax
2
0
2025/2026
Ajax
28
3
2024/2025
Jong Ajax
17
2

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Go Ahead
1
3
3
3
AZ
1
2
3
4
Ajax
1
2
3
5
Groningen
1
1
3
6
Telstar
1
1
3

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws