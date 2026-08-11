Mokio corrigeert Ajax op Instagram, golf van kritiek volgt

heeft zich de woede van de nodige Belgische voetbalfans op de hals gehaald. Ajax plaatste een Belgische vlag bij een foto van de jonge middenvelder, waarna hij dit corrigeerde met een vlag van DR Congo. Het leverde veel geïrriteerde reacties uit België op.

Ajax wist zondag zijn eerste competitiewedstrijd van het seizoen op bezoek bij PEC Zwolle met 0-2 te winnen. Mokio was een kwartier voor tijd belangrijk voor zijn ploeg met de openingstreffer. Na de overwinning plaatsten de Amsterdammers een Instagram Story van de doelpuntenmaker, waarbij de club een emoji van de Belgische vlag plaatste.

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Mokio besloot vervolgens Ajax te verbeteren met een emoji van de vlag van DR Congo. De enkelvoudig Belgisch international besloot in mei de overstap te maken naar het Afrikaanse land. Tot dusver speelde hij nog geen wedstrijden voor de zestiende finalist op het afgelopen WK.

“Ondankbaarheid in één beeld”, schrijft een felle Belgische voetbalfan bij een screenshot van de interactie tussen Mokio en Ajax. Ook andere supporters zijn kritisch op de jongeling. “Als het uiteindelijk mislukt, zal hij zich dit nog wel herinneren”, klinkt het. Een derde gebruiker stelt dat de Belgische bond geen spelers met dubbele nationaliteit meer moet opleiden. Andere gebruikers nemen het juist op voor Mokio. “Hij heeft publiekelijk gekozen voor de Congolese nationaliteit”, klinkt het.