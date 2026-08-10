Ajax-spits Don-Angelo Konadu kan tijdelijke stap maken binnen de Eredivisie

Ajax-spits staat voor een mogelijk vertrek op huurbasis uit Amsterdam. De twintigjarige aanvaller staat nadrukkelijk in de belangstelling van Sparta Rotterdam, dat nog op zoek is naar versterking voor de spitspositie. Volgens Voetbal International zien de Rotterdammers de speler als een ideale kandidaat om het gebrek aan scorend vermogen op te lossen.

Bij de club uit de hoofdstad is de concurrentie voor een plek in de punt van de aanval momenteel hevig. Konadu maakt sinds het afgelopen seizoen definitief deel uit van de A-selectie, maar moet spelers als Kasper Dolberg en aankopen Marcos Leonardo en Tolu Arokodare voor zich dulden. Het talen deed tot nu toe voornamelijk ervaring op bij Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie. Een tijdelijk vertrek moet de speler de kans geven om structureel vlieguren te maken op het hoogste niveau.

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Op Het Kasteel is de zoektocht naar een nieuwe centrumspits een belangrijk onderdeel van de huidige transferperiode. Trainer Rogier Meijer zag eerder deze zomer Tobias Lauritsen transfervrij vertrekken. Hoewel Sparta in de winter Milan Zonneveld overnam van Telstar, beschikt de oefenmeester nog niet over een volledig bezette voorhoede. Dat de aanvallende nood hoog is, bleek zondag tijdens de met 0-1 verloren stadsderby tegen Feyenoord. Konadu past met zijn leeftijd en ontwikkeling precies in het profiel waar de Rotterdamse clubleiding naar op zoek is.

De aanvaller staat zelf open voor een nieuwe stap, al heeft hij de knoop over zijn toekomst nog niet definitief doorgehakt. Hoewel de spits ook kan rekenen op interesse vanuit België, geniet een verblijf in de Eredivisie volgens VI zijn voorkeur. Voor Ajax zou een verhuur aan de ploeg van Meijer uitstekend passen binnen het ontwikkelingstraject van de jonge speler. De Amsterdammers hopen dat hij zich met meer Eredivisie-ervaring in de toekomst opnieuw kan melden in Amsterdam.

Van een definitief akkoord tussen Ajax en Sparta is op dit moment nog geen sprake. De Ajacied heeft meerdere opties klaarliggen en zal op korte termijn een keuze moeten maken. De komende periode zal duidelijk worden of de Rotterdamse club erin slaagt de spits tijdelijk aan de selectie toe te voegen.