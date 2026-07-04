Enorme chaos na duel Marokko: politie ernstig belaagd in Schilderswijk

Het is chaos in de Haagse Schilderswijk. Waar veel supporters van Marokko in eerste instantie gingen feestvieren na de overwinning op Canada (0-2), worden er nu ook politieagenten bekogeld met eieren en zwaar vuurwerk.

Dat melden verschillende media. Volgens Omroep West verliep de sfeer in eerste instantie gemoedelijk. Na het laatste fluitsignaal bij Canada - Marokko was veel politie aanwezig in de Schilderswijk, maar van ongeregeldheden leek aanvankelijk geen sprake.

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Kort daarna sloeg de sfeer echter om. Journalist Owen O'Brien, die ter plaatse is, schrijft op sociale media dat gemaskerde mannen met een spandoek verschenen. Vervolgens ontstond volgens hem een chaotische situatie, waarbij politieagenten werden bekogeld met vuurwerk en eieren. Omroep West bevestigt dat beeld.

Inmiddels heeft de politie in Den Haag twee personen aangehouden. Ook in andere grote steden is het onrustig. Volgens de NOS is in Rotterdam met zwaar vuurwerk en glas gegooid en wordt de Mobiele Eenheid bekogeld met eieren.

Eerder deze week ging het ook al mis in de Schilderswijk, toen Marokko het Nederlands elftal wist uit te schakelen op het WK. Ook toen werden er verschillende aanhoudingen verricht.

Bekijk hieronder beelden vanuit de Haagse Schilderswijk: