Een bijzonder ongemakkelijk moment zaterdagavond in De Oranjezomer. Leontien van Moorsel moest onder druk van presentatrice Hélène Hendriks opbiechten dat de relatie van haar dochter Indy (19) met Feyenoord-middenvelder (19) voorbij is.

Van Moorsel is zaterdagavond bargast in De Oranjezomer. Wanneer het aan tafel gaat over de mogelijke transfer van Daley Blind naar Ajax, roept de oud-wielrenster dat de ervaring van de centrumverdediger Ajax goed kan van pas komen.

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“Kijk jij dan ook zo?”, vraagt Hendriks aan Van Moorsel. “Jij bent natuurlijk ook topsporter geweest. Trouwens, nog steeds… Want je bent weer aan het fietsen. Maar kijk jij ook zo naar voetbal? Omdat jouw schoonzoon natuurlijk een voetballer is.”

“Was”, antwoordt Van Moorsel. Hendriks reageert geschrokken: “Oh, God… Is het uit? Sorry.”

“Ja, ze hebben even een break”, lacht Van Moorsel ongemakkelijk. “En dat is ook even goed, hè. Ze waren veertien toen ze elkaar leerden kennen.”

“We skippen deze vraag!”, reageert Hendriks lachend, om er volgens aan te voegen: “Ik hoop dat het goedkomt. Ja, dit is live televisie. Dit kunnen we er niet uit knippen.”