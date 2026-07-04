Geert Wilders reageert vernietigend op beelden van Marokkaanse fans

Geert Wilders heeft van zich laten horen na de WK-wedstrijd van Marokko tegen Canada (0-3 overwinning). De PVV-leider veroordeelt de rellen die zaterdagavond na afloop ontstonden in meerdere Nederlandse steden.

Marokko plaatste zich zaterdagavond ten koste van Canada voor de kwartfinales van het WK. De doelpunten in Houston werden gemaakt door Azzedine Ounahi (twee) en Soufiane Rahimi.

Veel Marokkaanse fans gingen meteen na het laatste fluitsignalen de straten op om feest te vieren. Na verloop van tijd sloeg de sfeer om en ontstond er chaos, onder meer in de Haagse Schilderswijk. Zo werden politieagenten volgens Omroep West bekogeld met eieren en zwaar vuurwerk.

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Wilders gaat op social media aan de haal met de ongeregeldheden. “Politie na overwinning Marokko bekogeld met glaswerk, vuurwerk (cobras) en uitgescholden in verschillende wijken en steden in Nederland. Stuur ze massaal terug naar de Afrikaanse woestijn. En maak weer Nederland weer Nederland!”, schrijft de PVV-leider op X.

Het is niet de eerste keer dit WK dat Wilders zich na een wedstrijd van Marokko laat gelden op X. Zo schreef de politicus na het achtste finaleduel met het Nederlands elftal: “Veeg die straten schoon en zet het reltuig met familie uit naar Marokko. Dit is ons land. Wegwezen!”