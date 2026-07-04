Marokko rekent na rust af met Canada, maar verliest Saibari

Marokko heeft in de achtste finale van het WK afgerekend met Canada. Het mede-gastland wist de Noord-Afrikanen in de eerste helft uitstekend te bestrijden, maar een dubbelslag van en een treffer van na rust zorgden ervoor dat Marokko de kwartfinale bereikt: 0-3. Zorgen zijn er om , die halverwege de eerste helft uitviel met een hamstringblessure.

Marokko was vooraf de torenhoge favoriet voor de achtste finale tegen Canada, maar kon die verwachtingen in de openingsfase niet waarmaken. Het mede-gastland zette de Atlasleeuwen goed onder druk en door slordige passing kwam de ploeg van Mohamed Ouahbi er amper onderuit. Het leverde na tien minuten de grootste kans van de eerste helft op. De bal kwam terecht bij Tani Oluwaseyi, die zijn man knap uitspeelde en een schot richting de rechteronderhoek afvuurde. Yassine Bounou kreeg zijn been echter in de baan van het schot, waardoor hij de voorsprong voor Canada voorkwam.

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Marokko kon hier amper wat tegenover stellen. De Noord-Afrikanen zagen Saibari vlak voor de eerste drinkpauze uitvallen met een hamstringblessure, waarna hij vervangen moest worden door Rahimi. De invaller zorgde voor het enige speldenprikje van Marokko in de eerste helft met een aangeraakt schot van afstand, maar zijn inzet kon eenvoudig worden opgepakt door Maxime Crépeau. In de slotfase van de eerste helft werd het steeds onvriendelijker, waardoor Michael Oliver liefst zes gele kaarten moest uitdelen in het eerste bedrijf. Vijf daarvan werden gegeven vanaf minuut veertig. Omdat beide ploegen amper meer kansen creëerden, gingen de teams met een gelijke stand richting de kleedkamer.

Vlak na de pauze was het Marokko dat de ban brak. Na vijf minuten kreeg de ploeg van Ouahbi een vrije trap aan de zijkant van het strafschopgebied. Achraf Hakimi speelde de bal strak over de grond naar Ounahi op de rand van de zestien, waarna de middenvelder de bal in een keer langs een woud aan verdedigers en doelman Crépeau schoot: 0-1.

Na de openingsgoal kreeg Marokko meer grip op de wedstrijd en probeerde het de ruimte achter de Canadese verdediging te benutten. Hier slaagde de ploeg van Ouahbi echter niet in, terwijl ook het gastland slordig was in de aanval. Daardoor vielen er voor de tweede drinkpauze geen kansen meer te noteren.

In het laatste kwartier van de wedstrijd drong Canada steeds meer aan. Het leverde een vrije trap op een gevaarlijke plek op, maar Jonathan David schoot de bal over het doel. Niet veel later kon Tajon Buchanan uithalen van afstand, maar zijn gevaarlijke poging werd gekeerd door Bounou. Het was echter Marokko dat opnieuw toesloeg. In de tegenstoot kwam de bal bij Brahim Díaz terecht. Na een goede actie legde hij de bal terug op Ounahi, die overtuigend zijn tweede van de dag binnenschoot: 0-2. Niet veel later kreeg Rahimi de kans op de 0-3, maar zijn kopbal spatte uiteen op de lat. Canada probeerde in de slotfase nog wel voor de aansluitingstreffer te zorgen, maar slaagde hier niet meer in. In de allerlaatste minuut werd Rahimi door Díaz alleen voor Crépeau gezet en schoof de bal langs de doelman voor het slotakkoord: 0-3.

Met de overwinning plaatst Marokko zich voor de kwartfinale van het WK. Daarin zullen de Afrikanen het opnemen tegen Paraguay of Frankrijk. Die landen zullen vanaf 23.00 uur gaan uitvechten wie het tegen Marokko mag opnemen. Canada is het eerste gastland van dit WK dat is uitgeschakeld.