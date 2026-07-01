Opa van Frenkie de Jong komt met forse kritiek op Ronald Koeman: 'Het is heel raar'

Jan de Bruijn, de opa van , uit kritiek op bondscoach Ronald Koeman na de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Volgens De Bruijn kwam De Jong niet goed tot zijn recht in het 5-2-3-systeem dat Koemn hanteerde.

De uitschakeling van Oranje doet pijn bij opa Jan. “Ik had liever gehad dat Nederland doorging, maar het zat er niet in”, zegt hij in de 538 Middagshow. “Ik moet wel zeggen: er is niets op aan te merken, want Marokko was gewoon de betere ploeg.”

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“Ik had van tevoren wel hoop, maar ik denk toch dat ze het niet goed hebben aangepakt, qua opstelling”, voegt De Bruijn toe. “Ik ben geen bondscoach, Koeman bepaalt het, maar ik vind het nog steeds heel raar dat ze met vijf verdedigers zijn gaan voetballen."

De opa vindt dat zijn kleinzoon ‘totaal niet’ tot zijn recht kwam in het systeem. “Ik heb hem nog gesproken, ja. Hij zei zelf ook: ‘Dit hebben we niet verdiend.’ Het is zonde, maar het was niet verdiend geweest als we gewonnen hadden. Aan de andere kant kan je het soms ook niet verdienen, maar wel doorgaan. Dat is het mooie."

De Jong werd na 110 minuten gewisseld en stond aan het eind van de verlenging dus niet meer op het veld. Ook als dat wel zo was, had hij waarschijnlijk geen penalty genomen in de beslissende serie. “Frenkie wil in principe best een penalty nemen, maar niet bij de eerste vijf”, zegt zijn opa daarover.

VIDEO - Het interview met Jan de Bruijn, opa van Frenkie de Jong

Was het 5-2-3-systeem een fout van Ronald Koeman? Laden... 78.6% Dat denk ik wel 21.4% Dat denk ik niet 182 stemmen