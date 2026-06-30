Pierre van Hooijdonk is keihard: 'Waarom wordt deze vraag niet aan Van Dijk gesteld?'

Pierre van Hooijdonk is kritisch op na de wedstrijd tussen Nederland en Marokko. Volgens de analist van de NOS liet Van Dijk het afweten bij de gelijkmaker van Marokko in de blessuretijd van de reguliere speeltijd.

Oranje leek dankzij een doelpunt van Cody Gakpo op weg naar een 1-0 zege in de reguliere speeltijd. In de eerste minuut van de blessuretijd kwam Marokko echter langszij. Na een scherpe voorzet van Chemsdine Talbi kopte Issa Diop de gelijkmaker binnen. Diop vond tussen Van Dijk en Teun Koopmeiners de ruimte om te koppen. Dat neemt Van Hooijdonk vooral Van Dijk kwalijk, al werd de aanvoerder er niet naar gevraagd in zijn interview met Jeroen Stekelenburg.

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Van Dijk noemde de nederlaag ‘moeilijk om nu te analyseren. “We stonden goed, maakten een goede goal, maar werden in de blessuretijd naar achteren gedrukt.” Het ging mis via penalty’s. “We hebben er zoveel op getraind, maar uiteindelijk vlieg je er weer uit. We waren zo dichtbij, maar daar heb je nu niks aan. Ik wil snel naar binnen om bij mijn ploeggenoten te zijn."

Volgens Van Hooijdonk vergat Stekelenburg ‘één belangrijke vraag’ te stellen. “Waar was hij bij de goal? Wat was hij aan het doen daar? Diop gaat mee, die is 2 meter 10 (in werkelijkheid 1 meter 94, red.). Dan mag het toch zo zijn dat Van Dijk hem voor zijn rekening neemt? Dit vind ik de verantwoordelijkheid voor de aanvoerder. Ik vind wel dat Nederland met het hart heeft gespeeld, maar het heeft aanvallend helemaal niets gebracht. Van Dijk zegt dat Marokko in de verlenging werd teruggedrongen, maar je werd de hele wedstrijd teruggedrongen!” Ook Rafael van der Vaart vindt dat Van Dijk 'had moeten ingrijpen'.