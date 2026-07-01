Live voetbal

Emotioneel moment: dit zei Denzel Dumfries tegen Cody Gakpo na zijn doelpunt

1 juli 2026, 10:00
Denzel Dumfries en Cody Gakpo
Foto: © Imago
0 reacties
Photo of Dominic Mostert
Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
Maak ons je Google-favoriet

Denzel Dumfries bekommerde zich direct om Cody Gakpo, na het doelpunt van de aanvaller in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De emoties liepen hoog op bij Gakpo, die onlangs zijn ongeboren zoontje verloor.

Nadat Gakpo de score opende, knielde hij op de grond. Ploeggenoten snelden in zijn richting, inclusief reservespelers. Dumfries nam hem na de viering apart en probeerde Gakpo tot rust te brengen. “Adem in, adem in”, lijkt hij te zeggen op beelden die rondgaan op sociale media en honderdduizenden keren zijn bekeken.

Artikel gaat verder onder video

Het doelpunt van Gakpo leek Oranje naar de achtste finale te brengen, maar door de gelijkmaker van Issa Diop volgde een verlenging en een strafschoppenserie. Daarin was Marokko uiteindelijk de betere.

Dumfries: ‘Penaltynemers stonden er met borst vooruit’

In een interview met de NOS laat Dumfries weten dat hij ‘veel teleurstelling’ voelt na de uitschakeling. “Weer met penalty’s eruit, dat is pijnlijk. De teleurstelling is groot. Meer kun je er niet van maken op dit moment.”

“Je weet dat een penaltyserie heel spannend is”, vervolgt de vleugelverdediger. “Het ene moment viel het onze kant op, het andere moment niet. De jongens die de penalty’s hebben genomen, stonden er met de borst vooruit. Helaas trekken we aan het kortste eind en dat is gewoon pijnlijk.”

Dumfries spreekt van ‘een enorm gevecht tussen twee goede ploegen’. “Ik denk dat we gedaan hebben wat we konden. Bij vlagen hadden we goede counters, maar het is niet voldoende als je eruit gaat. Dat mogen we onszelf aanrekenen.”

Oranje speelde voor het eerst dit WK met vijf verdedigers, een systeem dat Dumfries goed kent van zijn club Internazionale. “We hebben het met een reden gedaan. We probeerden de linies wat korter op elkaar te hebben”, legt hij uit. “We speelden nog steeds met drie aanvallers, waardoor je de druk naar voren kon behouden. Dit resultaat is heel zuur en we gaan teleurgesteld naar huis.”

@ftblspam #fyp #netherlands #worldcup #gakpo ♬ original sound - joel - joel 🎧

➡️ Meer over het Nederlands elftal

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Ronald Koeman vertrekt bij Oranje

Ronald Koeman per direct weg als bondscoach van Oranje

  • Gisteren, 23:04
  • Gisteren, 23:04
  • 10
Ronald Koeman van Oranje

Hugo Borst pleit naast Koeman voor nog een ontslag bij KNVB

  • Gisteren, 17:35
  • Gisteren, 17:35
  • 8
Koeman

7 mogelijke opvolgers van Ronald Koeman bij Oranje

  • Gisteren, 16:00
  • Gisteren, 16:00
  • 9
0 0 reacties
Reageren

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Nederland - Marokko

1 - 1
Deze wedstrijd is gisteren gespeeld.
Competitie: Wereldkampioenschap
Seizoen: 2026 Canada/Mexico/USA

Meer info

Denzel Dumfries

Denzel Dumfries
Internazionale
Team: Inter
Leeftijd: 30 jaar (18 apr. 1996)
Positie: V, M (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Inter
20
3
2024/2025
Inter
29
7
2023/2024
Inter
31
4
2022/2023
Inter
34
1

Meer info

Stand Wereldkampioenschap 2026

Groep F
GS
DS
PT
1
Nederland
3
6
7
2
Japan
3
4
5
3
Zweden
3
0
4
4
Tunesië
3
-10
0

Complete Stand

Nederlands Elftal nieuws

Via Mee met Oranje blijf je altijd op de hoogte van het laatste Nederlands Elftal nieuws.

Meest gelezen

Meer nieuws