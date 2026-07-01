Emotioneel moment: dit zei Denzel Dumfries tegen Cody Gakpo na zijn doelpunt

bekommerde zich direct om , na het doelpunt van de aanvaller in de WK-wedstrijd tussen Nederland en Marokko. De emoties liepen hoog op bij Gakpo, die onlangs zijn ongeboren zoontje verloor.

Nadat Gakpo de score opende, knielde hij op de grond. Ploeggenoten snelden in zijn richting, inclusief reservespelers. Dumfries nam hem na de viering apart en probeerde Gakpo tot rust te brengen. “Adem in, adem in”, lijkt hij te zeggen op beelden die rondgaan op sociale media en honderdduizenden keren zijn bekeken.

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Het doelpunt van Gakpo leek Oranje naar de achtste finale te brengen, maar door de gelijkmaker van Issa Diop volgde een verlenging en een strafschoppenserie. Daarin was Marokko uiteindelijk de betere.

Dumfries: ‘Penaltynemers stonden er met borst vooruit’

In een interview met de NOS laat Dumfries weten dat hij ‘veel teleurstelling’ voelt na de uitschakeling. “Weer met penalty’s eruit, dat is pijnlijk. De teleurstelling is groot. Meer kun je er niet van maken op dit moment.”

“Je weet dat een penaltyserie heel spannend is”, vervolgt de vleugelverdediger. “Het ene moment viel het onze kant op, het andere moment niet. De jongens die de penalty’s hebben genomen, stonden er met de borst vooruit. Helaas trekken we aan het kortste eind en dat is gewoon pijnlijk.”

Dumfries spreekt van ‘een enorm gevecht tussen twee goede ploegen’. “Ik denk dat we gedaan hebben wat we konden. Bij vlagen hadden we goede counters, maar het is niet voldoende als je eruit gaat. Dat mogen we onszelf aanrekenen.”

Oranje speelde voor het eerst dit WK met vijf verdedigers, een systeem dat Dumfries goed kent van zijn club Internazionale. “We hebben het met een reden gedaan. We probeerden de linies wat korter op elkaar te hebben”, legt hij uit. “We speelden nog steeds met drie aanvallers, waardoor je de druk naar voren kon behouden. Dit resultaat is heel zuur en we gaan teleurgesteld naar huis.”