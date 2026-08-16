Ajax-fans hebben massaal dezelfde klacht over Míchel: 'Komt het misschien door het geld?'

Supporters van Ajax begrijpen weinig van het wisselbeleid van Míchel Sánchez tegen sc Heerenveen (2-2). Op sociale media ontvangt Mïchel veel kritiek vanwege het late inbrengen van Tolu Arokodare.
Bij een 2-1 voorsprong maakte Marcos Leonardo zijn entree als vervanger van Kasper Dolberg in de 65ste minuut. De Braziliaanse miljoenenaankoop stelt tot dusver flink teleur, terwijl meer positieve glimpen liet zien in zijn optredens tot dusver. Daarom snappen veel fans niet waarom Leonardo eerder mag invallen dan Tolu, die pas in minuut 87 kwam, toen het al 2-2 stond.
Ook ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen zet vraagtekens bij de toegevoegde waarde van Leonardo. “Een spits die je op dat moment kan gebruiken, is niet Leonardo, op achttien meter van zijn eigen doel, pendelend tussen twee mensen in.” Analist Arnold Bruggink stelt dat ‘er geen tempo in zit’. “Alles valt dan stil. Als Julian Brandt een energieke spits voor zich heeft die fysiek wat brengt, waarvan iedereen denkt: oké, nu gaat er iets gebeuren…”, verwijst hij indirect naar Tolu.
Van Gangelen voegt daar ook de balvastheid van Tolu aan toe als argument om hem te brengen. “Want Leonardo is kennelijk alleen maar een afmaker.” Bruggink reageert: “Ja, maar die kans heeft hij niet gehad, behalve bij een kopbal waarbij ze elkaar in de weg liepen. Het voelt een beetje gekunsteld zoals iedereen erin wordt gebracht bij Ajax. Er gebeurde niet zoveel. Als je jongens hebt met tempo die kunnen lopen, dan ziet Heerenveen als tegenstander ook dat er andere energie in het spel komt.”
Bruggink denkt dat Míchel druk voelt om Leonardo in te brengen. "De druk binnen Ajax dat Leonardo op dit moment de man is, dat die gebracht moet worden. Daar is geld voor betaald, dus die moet het gaan doen. Zo komt het op mij heel erg over."
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Ik heb al gezegd dat de supporters gaan moren en fluiten na deze start van ajax niet erg florissant keer op keer met de verkeerde keuze aan basis speler beginnen als hij zo door blijft gaan op deze voet zal er weinig veranderd dan zal ajax voor de kerst opzoeken moeten naar een andere trainer
Michel heeft geen tactisch inzicht om het spel naar zich toe te trekken met zijn wisselbeleid. Heeft nog steeds geen basiself, begint altijd met spelers die bij Ajax helemaal niet horen te spelen en denkt dat die nog steeds met de voorbereiding van het nieuwe seizoen bezig is.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Ik heb al gezegd dat de supporters gaan moren en fluiten na deze start van ajax niet erg florissant keer op keer met de verkeerde keuze aan basis speler beginnen als hij zo door blijft gaan op deze voet zal er weinig veranderd dan zal ajax voor de kerst opzoeken moeten naar een andere trainer
Michel heeft geen tactisch inzicht om het spel naar zich toe te trekken met zijn wisselbeleid. Heeft nog steeds geen basiself, begint altijd met spelers die bij Ajax helemaal niet horen te spelen en denkt dat die nog steeds met de voorbereiding van het nieuwe seizoen bezig is.