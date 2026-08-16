Ajax-fans hebben massaal dezelfde klacht over Míchel: 'Komt het misschien door het geld?'

Supporters van Ajax begrijpen weinig van het wisselbeleid van Míchel Sánchez tegen sc Heerenveen (2-2). Op sociale media ontvangt Mïchel veel kritiek vanwege het late inbrengen van .

Bij een 2-1 voorsprong maakte Marcos Leonardo zijn entree als vervanger van Kasper Dolberg in de 65ste minuut. De Braziliaanse miljoenenaankoop stelt tot dusver flink teleur, terwijl meer positieve glimpen liet zien in zijn optredens tot dusver. Daarom snappen veel fans niet waarom Leonardo eerder mag invallen dan Tolu, die pas in minuut 87 kwam, toen het al 2-2 stond.

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Ook ESPN-presentator Jan Joost van Gangelen zet vraagtekens bij de toegevoegde waarde van Leonardo. “Een spits die je op dat moment kan gebruiken, is niet Leonardo, op achttien meter van zijn eigen doel, pendelend tussen twee mensen in.” Analist Arnold Bruggink stelt dat ‘er geen tempo in zit’. “Alles valt dan stil. Als Julian Brandt een energieke spits voor zich heeft die fysiek wat brengt, waarvan iedereen denkt: oké, nu gaat er iets gebeuren…”, verwijst hij indirect naar Tolu.

Van Gangelen voegt daar ook de balvastheid van Tolu aan toe als argument om hem te brengen. “Want Leonardo is kennelijk alleen maar een afmaker.” Bruggink reageert: “Ja, maar die kans heeft hij niet gehad, behalve bij een kopbal waarbij ze elkaar in de weg liepen. Het voelt een beetje gekunsteld zoals iedereen erin wordt gebracht bij Ajax. Er gebeurde niet zoveel. Als je jongens hebt met tempo die kunnen lopen, dan ziet Heerenveen als tegenstander ook dat er andere energie in het spel komt.”

Bruggink denkt dat Míchel druk voelt om Leonardo in te brengen. "De druk binnen Ajax dat Leonardo op dit moment de man is, dat die gebracht moet worden. Daar is geld voor betaald, dus die moet het gaan doen. Zo komt het op mij heel erg over."