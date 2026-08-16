Ajax geeft voorsprong uit handen tegen sc Heerenveen: fluitconcert na eerste puntenverlies

Ajax heeft in de Johan Cruijff ArenA een comfortabele voorsprong volledig uit handen gegeven tegen sc Heerenveen. De ploeg van trainer Míchel Sánchez leek dankzij een eigen doelpunt van Bernt Klaverboer en de eerste Ajax-treffer van Abdellah Ouazane op weg naar de tweede competitiezege, maar Jacob Trenskow bracht de Friezen vlak voor rust terug in de wedstrijd. Invaller Maxence Rivera maakte in de slotfase de comeback compleet: 2-2.

Ajax, dat een week eerder met 0-2 van PEC Zwolle won, begon met dezelfde elf spelers aan het duel. De Amsterdammers moesten het wel stellen zonder Mika Godts, die naar Paris Saint-Germain is vertrokken. De zeventienjarige Ouazane kreeg opnieuw het vertrouwen op de linkerflank.

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De thuisploeg schoot uit de startblokken. Oscar Gloukh dwong doelman Klaverboer al na vier minuten tot een redding en kort daarna kopte Steven Berghuis naast. In de zevende minuut viel alsnog de openingstreffer. Na een hoekschop belandde de bal tegen de paal, waarna Klaverboer hem ongelukkig tegen zich aan en in zijn eigen doel kreeg: 1-0.

Heerenveen kwam daarna langzaam beter in de wedstrijd. Ringo Meerveld testte Marc-André ter Stegen van afstand en zorgde met enkele dribbels voor onrust, maar Ajax bleef aanvallend gevaarlijk. Kasper Dolberg kreeg na uitstekend voorbereidend werk van Gloukh een uitgelezen mogelijkheid, maar werkte de bal over.

Drie minuten later was het wél raak. Ouazane, die in de openingsfase nog enkele ongelukkige keuzes had gemaakt, stoomde in de 33ste minuut op en krulde de bal fraai en hard achter Klaverboer. Voor het grote talent betekende de 2-0 zijn eerste doelpunt in Ajax 1.

De wedstrijd leek daarmee stevig in Amsterdamse handen, al moest Ter Stegen nog ingrijpen bij een uitbraak van Luca Oyen en een gevaarlijke vrije trap van Dylan Vente. In de allerlaatste actie voor rust ging het alsnog mis. Trenskow trok vanaf rechts naar binnen en joeg de bal hard en hoog langs Ter Stegen: 2-1.

Na rust kreeg Ajax direct een mogelijkheid om de marge weer te vergroten. Caio Henrique bereikte de achterlijn en legde terug op Gloukh, maar Amourricho van Axel Dongen? No—Linday voorkwam met een uitstekende sliding de 3-1. Daarna zakte het tempo. Heerenveen liet de bal vaker aan Ajax en wachtte geduldig op een kans in de omschakeling.

Míchel bracht na 65 minuten Julian Brandt en Marcos Leonardo voor Gloukh en Dolberg. Brandt maakte daarmee zijn eerste eredivisieminuten in de Johan Cruijff ArenA. Grote kansen bleven echter lange tijd uit.

Dat veranderde in het laatste kwartier. Rivera waarschuwde Ajax in de 74ste minuut al met een schot dat door Ter Stegen werd gekeerd. Acht minuten later sloeg de invaller alsnog toe. Een afvallende bal kwam voor zijn voeten en Rivera schoot overtuigend raak: 2-2. Zo zag Ajax een voorsprong van twee doelpunten in de Johan Cruijff ArenA alsnog volledig verdwijnen. De fans reageerden na afloop met een flink fluitconcert.