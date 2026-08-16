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Ajax geeft voorsprong uit handen tegen sc Heerenveen: fluitconcert na eerste puntenverlies

16 augustus 2026, 18:36
Kasper Dolberg
Foto: © Imago
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Dominic Mostert | Brand Owner
Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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Ajax heeft in de Johan Cruijff ArenA een comfortabele voorsprong volledig uit handen gegeven tegen sc Heerenveen. De ploeg van trainer Míchel Sánchez leek dankzij een eigen doelpunt van Bernt Klaverboer en de eerste Ajax-treffer van Abdellah Ouazane op weg naar de tweede competitiezege, maar Jacob Trenskow bracht de Friezen vlak voor rust terug in de wedstrijd. Invaller Maxence Rivera maakte in de slotfase de comeback compleet: 2-2.

Ajax, dat een week eerder met 0-2 van PEC Zwolle won, begon met dezelfde elf spelers aan het duel. De Amsterdammers moesten het wel stellen zonder Mika Godts, die naar Paris Saint-Germain is vertrokken. De zeventienjarige Ouazane kreeg opnieuw het vertrouwen op de linkerflank.

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De thuisploeg schoot uit de startblokken. Oscar Gloukh dwong doelman Klaverboer al na vier minuten tot een redding en kort daarna kopte Steven Berghuis naast. In de zevende minuut viel alsnog de openingstreffer. Na een hoekschop belandde de bal tegen de paal, waarna Klaverboer hem ongelukkig tegen zich aan en in zijn eigen doel kreeg: 1-0.

Heerenveen kwam daarna langzaam beter in de wedstrijd. Ringo Meerveld testte Marc-André ter Stegen van afstand en zorgde met enkele dribbels voor onrust, maar Ajax bleef aanvallend gevaarlijk. Kasper Dolberg kreeg na uitstekend voorbereidend werk van Gloukh een uitgelezen mogelijkheid, maar werkte de bal over.

Drie minuten later was het wél raak. Ouazane, die in de openingsfase nog enkele ongelukkige keuzes had gemaakt, stoomde in de 33ste minuut op en krulde de bal fraai en hard achter Klaverboer. Voor het grote talent betekende de 2-0 zijn eerste doelpunt in Ajax 1.

De wedstrijd leek daarmee stevig in Amsterdamse handen, al moest Ter Stegen nog ingrijpen bij een uitbraak van Luca Oyen en een gevaarlijke vrije trap van Dylan Vente. In de allerlaatste actie voor rust ging het alsnog mis. Trenskow trok vanaf rechts naar binnen en joeg de bal hard en hoog langs Ter Stegen: 2-1.

Na rust kreeg Ajax direct een mogelijkheid om de marge weer te vergroten. Caio Henrique bereikte de achterlijn en legde terug op Gloukh, maar Amourricho van Axel Dongen? No—Linday voorkwam met een uitstekende sliding de 3-1. Daarna zakte het tempo. Heerenveen liet de bal vaker aan Ajax en wachtte geduldig op een kans in de omschakeling.

Míchel bracht na 65 minuten Julian Brandt en Marcos Leonardo voor Gloukh en Dolberg. Brandt maakte daarmee zijn eerste eredivisieminuten in de Johan Cruijff ArenA. Grote kansen bleven echter lange tijd uit.

Dat veranderde in het laatste kwartier. Rivera waarschuwde Ajax in de 74ste minuut al met een schot dat door Ter Stegen werd gekeerd. Acht minuten later sloeg de invaller alsnog toe. Een afvallende bal kwam voor zijn voeten en Rivera schoot overtuigend raak: 2-2. Zo zag Ajax een voorsprong van twee doelpunten in de Johan Cruijff ArenA alsnog volledig verdwijnen. De fans reageerden na afloop met een flink fluitconcert.

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dilima1966
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dilima1966
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Wanneer wordt trainer Míchel Sánchez waker ik heb al eerder gezegd dat je niet met deze basis speler kunt aan komen de sterke spelers beginnen weer op de bank die er de laaste kwartier in komen en dan dan de wedstrijd moeten goed maken en ga niet rotzooi met de opstellingen van spelers op andere positie zetten

Quarlon
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Ik had toch meer van Ajax verwacht met al die aankopen

CG
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@Quarlon

En anders ik ook wel!!

Bassiedieallesbeterweet
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Net zo beroerd als Feyenoord😅. Regeer.. als je niet kan verdedigen dan ben je geen 6. Ga weg aub!

Allback
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Als je in je basiselftal Bouwman, Baas en Regeer hebt staan is je basis niet goed genoeg. Ajax heeft zoals vaker het elftal niet op tijd af voor de start van de competitie. Geen goede 6, Sutalo niet verkocht en daarom geen goede centrale verdediger en geen vervanger voor Godts. Dat laatste kan gebeuren omdat het kort dag is, maar die andere posities waren al bekend aan het eind van vorig seizoen.

EuropaMango
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Wat is deze verdedediging (plus verdedigende middenvelder) toch slecht... Sjonge jonge, wat een armoe.

EttoE
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EttoE
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Selectie heeft zonder Godts te weinig kwaliteit en conditie, twee spitsen zijn uit vorm, ze hebben geen buitenspelers en een matige 6. Elftal voor de middenmoot zo.

CG
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CG
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We waren alleen in de eerste 25 minuten oké. Daarna ging het helemaal mis bij ons. Zo hadden we een gele slechte verdediging die niet luisterde naar Ter Steegen. Eerst kijken voor twee hele goede spelers zij die wel de leiding kunnen geven samen met Brandt en Ter Steegen. Zolang dat niet gaat gebeuren blijft het een drama voor Ajax. Niet voor niets dat ik (bijna) drie jaar zegt dat Ajax een speler als MODRIC moet hebben. Maar Zolang we dat niet in bezit hebben zullen we steeds weer achter de feiten blijven lopen!!

Kicker
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Regeer, Klaassen, Dolberg, Rosa, waarom zijn het basisspelers en zijn ze nog niet weg bij Ajax. Berghuis is na 60 minuten ook op. Met deze spelers ga je geen titels winnen. Die Michel snapt er ook weinig van dat je een basiselftal moet hebben om vaste patronen in te kunnen slijpen.

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

dilima1966
3.964 Reacties
1.161 Dagen lid
18.678 Likes
dilima1966
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Wanneer wordt trainer Míchel Sánchez waker ik heb al eerder gezegd dat je niet met deze basis speler kunt aan komen de sterke spelers beginnen weer op de bank die er de laaste kwartier in komen en dan dan de wedstrijd moeten goed maken en ga niet rotzooi met de opstellingen van spelers op andere positie zetten

Quarlon
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Quarlon
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Ik had toch meer van Ajax verwacht met al die aankopen

CG
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@Quarlon

En anders ik ook wel!!

Bassiedieallesbeterweet
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Niet te vroeg lachen om feyenoord

Kramer
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Net zo beroerd als Feyenoord😅. Regeer.. als je niet kan verdedigen dan ben je geen 6. Ga weg aub!

Allback
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Als je in je basiselftal Bouwman, Baas en Regeer hebt staan is je basis niet goed genoeg. Ajax heeft zoals vaker het elftal niet op tijd af voor de start van de competitie. Geen goede 6, Sutalo niet verkocht en daarom geen goede centrale verdediger en geen vervanger voor Godts. Dat laatste kan gebeuren omdat het kort dag is, maar die andere posities waren al bekend aan het eind van vorig seizoen.

EuropaMango
63 Reacties
49 Dagen lid
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EuropaMango
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Wat is deze verdedediging (plus verdedigende middenvelder) toch slecht... Sjonge jonge, wat een armoe.

EttoE
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EttoE
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Selectie heeft zonder Godts te weinig kwaliteit en conditie, twee spitsen zijn uit vorm, ze hebben geen buitenspelers en een matige 6. Elftal voor de middenmoot zo.

CG
3.767 Reacties
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CG
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We waren alleen in de eerste 25 minuten oké. Daarna ging het helemaal mis bij ons. Zo hadden we een gele slechte verdediging die niet luisterde naar Ter Steegen. Eerst kijken voor twee hele goede spelers zij die wel de leiding kunnen geven samen met Brandt en Ter Steegen. Zolang dat niet gaat gebeuren blijft het een drama voor Ajax. Niet voor niets dat ik (bijna) drie jaar zegt dat Ajax een speler als MODRIC moet hebben. Maar Zolang we dat niet in bezit hebben zullen we steeds weer achter de feiten blijven lopen!!

Kicker
712 Reacties
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Kicker
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Regeer, Klaassen, Dolberg, Rosa, waarom zijn het basisspelers en zijn ze nog niet weg bij Ajax. Berghuis is na 60 minuten ook op. Met deze spelers ga je geen titels winnen. Die Michel snapt er ook weinig van dat je een basiselftal moet hebben om vaste patronen in te kunnen slijpen.

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Ajax - Heerenveen

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