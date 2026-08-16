Cristiano Ronaldo doet schokkende onthulling over toekomst in het voetbal

houdt er serieus rekening mee dat hij bezig is aan zijn laatste seizoen als profvoetballer. De Portugees heeft in een uitgebreid interview met modeblad Vogue laten doorschemeren dat het einde van zijn imposante loopbaan in zicht is.

De spits staat momenteel onder contract bij het Saudische Al-Nassr, waar het nieuwe seizoen inmiddels is begonnen. Hoewel hij de openingswedstrijd vanaf de tribune bekeek om aan zijn fitheid te werken, heeft de aanvaller nog een duidelijk sportief doel voor ogen. De speler staat momenteel op 976 officiële carrièredoelpunten en jaagt in zijn vermoedelijk laatste jaar op de magische grens van duizend treffers. Het bewuste interview vond plaats rondom zijn recente, besloten huwelijk met Georgina Rodríguez in de Portugese kustplaats Cascais.

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Wanneer het gesprek in het tijdschrift op zijn toekomstplannen komt, is hij opvallend openhartig over een naderend afscheid. "Dit is waarschijnlijk mijn laatste jaar in het voetbal en ik wil een spectaculaire erfenis achterlaten", vertelt Ronaldo. Een exacte datum voor zijn pensioen noemt hij echter niet, waardoor hij met het woord waarschijnlijk nog een kleine slag om de arm houdt. Bang voor het beruchte zwarte gat is hij in ieder geval niet. "Ik heb mijn toekomst helemaal uitgestippeld", stelt de routinier. Ronaldo heeft naar eigen zeggen zoveel plannen dat het moeilijk is om er slechts één uit te pikken. "Ik heb zoveel dingen om mezelf bezig te houden dat het lastig is om er maar één te noemen. Voetbal kan een groot gat achterlaten, dus je moet je tijd op verschillende manieren invullen en niet slechts met één ding."

Hij kijkt ernaar uit om meer tijd met zijn gezin door te brengen, te reizen en padel te spelen. "Ik wil ook meer plezier maken, meer reizen en meer padel kijken en spelen, want dat vind ik ontzettend leuk. En natuurlijk wil ik blijven genieten van wat ik heb verdiend, wat we hebben verdiend." Ronaldo kijkt daarmee vooruit naar een leven waarin voetbal niet langer zijn volledige agenda bepaalt. De Portugees beseft tegelijkertijd dat het einde van zijn loopbaan het afsluiten van een enorm hoofdstuk betekent. "Het is uiteindelijk 25 jaar geweest met heel veel opofferingen", blikt hij terug op zijn carrière.

Dat de Portugees zijn tijd op verschillende manieren gaat invullen, bleek eerder dit jaar al. Via zijn investeringsmaatschappij CR7 Sports Investments verwierf hij een aandeel van 25 procent in de Spaanse voetbalclub UD Almería. Het was voor het eerst dat hij een actieve rol als mede-eigenaar aannam terwijl hij zelf nog als speler actief is. "Sinds lange tijd is mijn ambitie om bij te dragen aan het voetbal, ook buiten het veld", liet hij destijds weten over zijn instap bij de club.

Voorlopig heeft Ronaldo echter nog één belangrijke missie op het veld. Met 976 officiële doelpunten is hij nog 24 treffers verwijderd van de magische grens van duizend. Als dit inderdaad zijn laatste seizoen wordt, kan Ronaldo zijn imposante carrière dus afsluiten met een mijlpaal die waarschijnlijk nooit meer wordt geëvenaard.