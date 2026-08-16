Ajax-fans storen zich enorm aan persconferentie: 'Je staat voor lul'

De persconferentie van Míchel Sánchez na de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen (2-2) leidt tot irritatie bij fans van de Amsterdammers. Verschillende fans roepen op om toch weer een tolk naast Míchel te zetten, omdat de trainer geregeld lang moet zoeken naar de juiste woorden in het Engels.

De perspraatjes van Míchel voelen voor veel kijkers langer dan dat ze daadwerkelijk zijn. De Spanjaard hecht waarde aan nuance in zijn antwoorden, maar beheerst het Engels niet vlekkeloos en heeft daardoor lang nodig om zijn woorden te kiezen.

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Na zijn eerste officiële wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, op 30 juli tegen FK Vojvodina, had Míchel nog een tolk naast zich en sprak hij in het Spaans. Dat was echter geen groot succes. De tolk had niet haar beste avond en gaandeweg de persconferentie besloot Míchel verder te gaan in het Engels.

Sindsdien geeft hij alle interviews en persconferenties in het Engels. Toch zijn er veel fans die moeite hebben om Míchel te volgen. Ook wordt de vraag gesteld hoe hij zijn strijdplan overbrengt op de spelers. "Het Engels van Michel is eigenlijk niet te doen. Wij hoeven er maar een kwartier naar te luisteren. Hoe is dat voor de spelers?", vraagt De Volkskrant-journalist Willem Vissers zich af.