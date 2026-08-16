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Ajax-fans storen zich enorm aan persconferentie: 'Je staat voor lul'

16 augustus 2026, 20:05
Ajax-trainer Michel Sanchez
Foto: © Imago
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Dominic Mostert al sinds 2012 actief in de online voetbaljournalistiek. Hij geeft leiding aan de FCUpdate-redactie.
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De persconferentie van Míchel Sánchez na de Eredivisie-wedstrijd tussen Ajax en sc Heerenveen (2-2) leidt tot irritatie bij fans van de Amsterdammers. Verschillende fans roepen op om toch weer een tolk naast Míchel te zetten, omdat de trainer geregeld lang moet zoeken naar de juiste woorden in het Engels.

De perspraatjes van Míchel voelen voor veel kijkers langer dan dat ze daadwerkelijk zijn. De Spanjaard hecht waarde aan nuance in zijn antwoorden, maar beheerst het Engels niet vlekkeloos en heeft daardoor lang nodig om zijn woorden te kiezen.

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Na zijn eerste officiële wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA, op 30 juli tegen FK Vojvodina, had Míchel nog een tolk naast zich en sprak hij in het Spaans. Dat was echter geen groot succes. De tolk had niet haar beste avond en gaandeweg de persconferentie besloot Míchel verder te gaan in het Engels.

Sindsdien geeft hij alle interviews en persconferenties in het Engels. Toch zijn er veel fans die moeite hebben om Míchel te volgen. Ook wordt de vraag gesteld hoe hij zijn strijdplan overbrengt op de spelers. "Het Engels van Michel is eigenlijk niet te doen. Wij hoeven er maar een kwartier naar te luisteren. Hoe is dat voor de spelers?", vraagt De Volkskrant-journalist Willem Vissers zich af.

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Michel beheerst de engelse taal niet, je begrijpt er geen bal van wat die zegt in persconferenties. Dat gaat een probleem worden voor Ajax en zeer zeker ook voor de communicatie met zijn spelers.

CG
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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Kicker
712 Reacties
764 Dagen lid
1.716 Likes
Kicker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
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Michel beheerst de engelse taal niet, je begrijpt er geen bal van wat die zegt in persconferenties. Dat gaat een probleem worden voor Ajax en zeer zeker ook voor de communicatie met zijn spelers.

CG
3.767 Reacties
1.119 Dagen lid
14.197 Likes
CG
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8
Heerenveen
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3
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