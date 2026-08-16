Barcelona slaat spectaculaire dubbelslag en haalt twee topnamen binnen

FC Barcelona heeft zondagavond een enorme slag geslagen op de transfermarkt door zowel als binnen te halen. Volgens transferexpert Fabrizio Romano zijn de twee topspelers definitief op weg naar de Catalaanse topclub. De Italiaanse journalist heeft voor beide inkomende transfers zijn inmiddels bekende 'Here we go' uitgesproken, wat betekent dat een officiële aankondiging aanstaande is.

Voor de overgang van Rodri is vandaag een definitief akkoord bereikt met Manchester City. De Engelse grootmacht heeft het derde voorstel van de Catalanen geaccepteerd, nadat eerdere biedingen nog werden afgewezen. Met de overstap van de dertigjarige middenvelder is naar verluidt een vast bedrag van circa zeventig miljoen euro gemoeid, een som die door bonussen nog kan oplopen tot tachtig miljoen euro. De controleur had in Manchester nog een jaar contract, maar de club was bereid mee te werken nadat duidelijk werd dat de speler niet wilde verlengen. De rechtspoot wordt begin volgende week in Spanje verwacht voor de medische keuring en zal dan zijn handtekening zetten onder een vierjarig contract.

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Met de aankoop van de Spanjaard haalt de ploeg van trainer Hansi Flick een absolute blikvanger voor het vernieuwde middenveld in huis. Hij won in 2024 de Ballon d'Or en groeide de afgelopen jaren uit tot een van de belangrijkste schakels bij zowel zijn voormalige club als het nationale elftal. Onlangs veroverde de kersverse aanwinst met Spanje nog de wereldtitel, waarbij hij zelfs nog werd uitgeroepen tot de beste speler van dat toernooi. De clubleiding in Camp Nou was al langere tijd vastbesloten om de sterspeler terug naar zijn vaderland te halen.

Naast de versterking op het middenveld keert ook Cancelo terug naar Barcelona. De 32-jarige verdediger heeft in onderling overleg een akkoord bereikt over de ontbinding van zijn contract bij Al-Hilal. De Portugees zijn moeizame relatie met trainer Simone Inzaghi heeft een vroegtijdig vertrek bespoedigd. Doordat het papierwerk in het Midden-Oosten is verscheurd, kan de back nu volledig transfervrij de overstap maken naar Zuid-Europa. Op persoonlijk vlak waren de speler en de Catalaanse club er al in juni uit. De international reist aanstaande dinsdag af om de laatste formaliteiten af te ronden. In Catalonië ligt een contract voor twee seizoenen klaar, met een optie voor nog een derde. Voor de verdediger markeert dit zijn derde periode bij de club, nadat hij eerder al twee keer op huurbasis het rood-blauw verdedigde.

De dubbelslag past in een zomer vol transformaties voor de selectie van Flick. Eerder investeerde de clubleiding al fors in de aanvalslinie met het aantrekken van Anthony Gordon en Karim Adeyemi, terwijl krachten als Robert Lewandowski en Ferran Torres de deur achter zich dichttrokken. Met de toevoeging van een wereldtopper voor het middenveld en een bekende naam voor de defensie kan de technische staf in ieder geval met veel vertrouwen richting de start van het nieuwe seizoen toewerken.