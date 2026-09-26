FC Barcelona-uit krijgt vervelend staartje voor Feyenoord

Feyenoord heeft van de UEFA een boete van 74.375 euro gekregen na wangedrag van meegereisde supporters. Aanleiding zijn ongeregeldheden tijdens de Champions League-uitwedstrijd tegen FC Barcelona (5-1 verlies). Bovenop de geldboete hangt de Rotterdammers een gedeeltelijke uitsluiting van uitsupporters boven het hoofd.

Het tuchtcomité stelde meerdere vergrijpen vast in het uitvak: het gooien van voorwerpen, racistische uitingen, vernielingen en kwetsende spreekkoren.

Feyenoord zwaar beboet voor discriminatie en gegooide objecten

Feyenoord betaalt de hoogste straf voor het gooien van bekers en andere objecten: 26.375 euro. Voor racistisch gedrag, waaronder apengebaren vanuit het uitvak, legt de bond een boete op van 25.000 euro. Kwetsende spreekkoren aan het adres van de UEFA leveren een extra sanctie op van 10.000 euro.

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Wegens het racistische gedrag volgt tevens een voorwaardelijke sanctie. Gaat de aanhang binnen een proeftijd van twee jaar opnieuw in de fout bij een Europees uitduel, dan mag Feyenoord 25 procent minder supporters meenemen. De ticketallocatie daalt dan van de gebruikelijke 5 procent naar 3,75 procent van de stadioncapaciteit.

FC Barcelona verwacht snelle afhandeling van materiële schade

FC Barcelona constateerde na afloop vernielingen aan tribunes en installaties in het uitvak. Naast een UEFA-boete van 13.000 euro is Feyenoord verplicht om binnen dertig dagen contact op te nemen met de Spaanse club om de schade financieel af te handelen.