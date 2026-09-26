Live voetbal 1

FC Barcelona-uit krijgt vervelend staartje voor Feyenoord

26 september 2026, 15:21
FC Barcelona-uit krijgt vervelend staartje voor Feyenoord
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven
Luuk van Grinsven | Redacteur
Maak ons je Google-favoriet

Feyenoord heeft van de UEFA een boete van 74.375 euro gekregen na wangedrag van meegereisde supporters. Aanleiding zijn ongeregeldheden tijdens de Champions League-uitwedstrijd tegen FC Barcelona (5-1 verlies). Bovenop de geldboete hangt de Rotterdammers een gedeeltelijke uitsluiting van uitsupporters boven het hoofd.

Het tuchtcomité stelde meerdere vergrijpen vast in het uitvak: het gooien van voorwerpen, racistische uitingen, vernielingen en kwetsende spreekkoren.

Feyenoord zwaar beboet voor discriminatie en gegooide objecten

Feyenoord betaalt de hoogste straf voor het gooien van bekers en andere objecten: 26.375 euro. Voor racistisch gedrag, waaronder apengebaren vanuit het uitvak, legt de bond een boete op van 25.000 euro. Kwetsende spreekkoren aan het adres van de UEFA leveren een extra sanctie op van 10.000 euro.

Artikel gaat verder onder video

Wegens het racistische gedrag volgt tevens een voorwaardelijke sanctie. Gaat de aanhang binnen een proeftijd van twee jaar opnieuw in de fout bij een Europees uitduel, dan mag Feyenoord 25 procent minder supporters meenemen. De ticketallocatie daalt dan van de gebruikelijke 5 procent naar 3,75 procent van de stadioncapaciteit.

FC Barcelona verwacht snelle afhandeling van materiële schade

FC Barcelona constateerde na afloop vernielingen aan tribunes en installaties in het uitvak. Naast een UEFA-boete van 13.000 euro is Feyenoord verplicht om binnen dertig dagen contact op te nemen met de Spaanse club om de schade financieel af te handelen.

➡️ Meer over Feyenoord

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Hadj Moussa Feyenoord

Feyenoord walst over FC Utrecht heen in De Kuip en boekt opnieuw monsterzege

  • zo 20 september, 14:10
  • 20 sep. 14:10
  • 18
Gjivai Zechiel

Feyenoord-uitblinker Zechiël gelinkt aan twee Engelse grootmachten

  • di 22 september, 09:52
  • 22 sep. 09:52
  • 9
Barcelona geeft veelbesproken transfertarget op: 'Zoeken een andere oplossing'

Barcelona geeft veelbesproken transfertarget op: 'Zoeken een andere oplossing'

  • Gisteren, 07:25
  • Gisteren, 07:25
  • 3
3 1 reactie
Reageren
Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
282 Reacties
1.130 Dagen lid
1.321 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En weer een slechte naam voor de club uit Rotterdam

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

Meest relevant
Nieuwste
Oudste
1 reactie
Vanaf level 0
Vanaf level 1
Vanaf level 2
Vanaf level 3
Vanaf level 4
Vanaf level 5
Vanaf level 6
Vanaf level 7
Vanaf level 8

Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.

Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Stoker
282 Reacties
1.130 Dagen lid
1.321 Likes
Stoker
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

En weer een slechte naam voor de club uit Rotterdam

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Net binnen

Meer nieuws

Stand UEFA Champions League 2026/2027

GS
DS
PT
1
Paris SG
1
5
3
2
FC Bayern
1
5
3
3
Barcelona
1
4
3
4
Man Utd
1
4
3
5
Como
1
3
3
6
Sporting
1
2
3
7
Stuttgart
1
2
3
8
Man City
1
2
3
9
Villa
1
1
3
10
Lens
1
1
3
11
Betis
1
1
3
12
Dortmund
1
1
3
13
Liverpool
1
1
3
14
Real Madrid
1
1
3
15
Arsenal
1
1
3
16
AEK Athens
1
1
3
17
Roma
1
0
1
18
Shakhtar D
1
0
1
19
Fenerbahçe
1
0
1
20
PSV
1
0
1
21
Villarreal
1
-1
0
22
Club Brugge
1
-1
0
23
Lille
1
-1
0
24
Slavia
1
-1
0
25
Atlético
1
-1
0
26
Inter
1
-1
0
27
LASK
1
-1
0
28
Napoli
1
-1
0
29
Galatasaray
1
-2
0
30
Viking
1
-2
0
31
Porto
1
-2
0
32
Leipzig
1
-3
0
33
Feyenoord
1
-4
0
34
Sabah
1
-4
0
35
Slovan
1
-5
0
36
Bodø/Glimt
1
-5
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws