Speler van FC Twente in verband gebracht met toptransfer naar PSV, Ajax of Feyenoord

René Wagelaar is extreem gecharmeerd van Daouda Weidmann, zo vertelt hij bij Voetbaltijd. De analist vindt de middenvelder een potentiële speler voor de traditionele top drie van de Eredivisie en genoot opzichtig van zijn doelpunt tegen PSV.
Weidmann heeft zijn plek in de basis veroverd bij FC Twente en liet afgelopen zondag zien waarom dat zo is. De technische middenvelder stak het hele veld over tegen PSV en rondde vervolgens koelbloedig af, waardoor de Tukkers op 3-1 kwamen. “Heel weinig spelers kunnen wat hij doet”, weet de ex-zaakwaarnemer.
“In potentie is hij een top-drie-speler. Sowieso aan de bal. Hij moet iets vaster en stabieler worden. Als hij op het middenveld zou staan bij Feyenoord of Ajax, nou… ik denk dat hij een heel eind kan komen”, vervolgt Wagelaar. “Ik denk dat hij volgend seizoen een stap kan maken”, gaat hij verder.
Twente pikte Weidmann vorig seizoen op bij RKC, waar hij twee seizoenen actief was. Tot nu toe scoorde hij vier keer in het shirt van de Tukkers.
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Die rush was prachtig en het is echt wel een talent maar kan prima nog een jaartje bij Twente blijven
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Die rush was prachtig en het is echt wel een talent maar kan prima nog een jaartje bij Twente blijven