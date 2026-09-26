Speler van FC Twente in verband gebracht met toptransfer naar PSV, Ajax of Feyenoord

René Wagelaar is extreem gecharmeerd van , zo vertelt hij bij Voetbaltijd. De analist vindt de middenvelder een potentiële speler voor de traditionele top drie van de Eredivisie en genoot opzichtig van zijn doelpunt tegen PSV.

Weidmann heeft zijn plek in de basis veroverd bij FC Twente en liet afgelopen zondag zien waarom dat zo is. De technische middenvelder stak het hele veld over tegen PSV en rondde vervolgens koelbloedig af, waardoor de Tukkers op 3-1 kwamen. “Heel weinig spelers kunnen wat hij doet”, weet de ex-zaakwaarnemer.

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“In potentie is hij een top-drie-speler. Sowieso aan de bal. Hij moet iets vaster en stabieler worden. Als hij op het middenveld zou staan bij Feyenoord of Ajax, nou… ik denk dat hij een heel eind kan komen”, vervolgt Wagelaar. “Ik denk dat hij volgend seizoen een stap kan maken”, gaat hij verder.

Twente pikte Weidmann vorig seizoen op bij RKC, waar hij twee seizoenen actief was. Tot nu toe scoorde hij vier keer in het shirt van de Tukkers.