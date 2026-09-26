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Speler van FC Twente in verband gebracht met toptransfer naar PSV, Ajax of Feyenoord

26 september 2026, 14:13
Wout Weghorst FC Twente PSV
Foto: © Imago
3 reacties
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Luuk van Grinsven | Redacteur
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René Wagelaar is extreem gecharmeerd van Daouda Weidmann, zo vertelt hij bij Voetbaltijd. De analist vindt de middenvelder een potentiële speler voor de traditionele top drie van de Eredivisie en genoot opzichtig van zijn doelpunt tegen PSV.

Weidmann heeft zijn plek in de basis veroverd bij FC Twente en liet afgelopen zondag zien waarom dat zo is. De technische middenvelder stak het hele veld over tegen PSV en rondde vervolgens koelbloedig af, waardoor de Tukkers op 3-1 kwamen. “Heel weinig spelers kunnen wat hij doet”, weet de ex-zaakwaarnemer.

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“In potentie is hij een top-drie-speler. Sowieso aan de bal. Hij moet iets vaster en stabieler worden. Als hij op het middenveld zou staan bij Feyenoord of Ajax, nou… ik denk dat hij een heel eind kan komen”, vervolgt Wagelaar. “Ik denk dat hij volgend seizoen een stap kan maken”, gaat hij verder.

Twente pikte Weidmann vorig seizoen op bij RKC, waar hij twee seizoenen actief was. Tot nu toe scoorde hij vier keer in het shirt van de Tukkers.

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Die rush was prachtig en het is echt wel een talent maar kan prima nog een jaartje bij Twente blijven

redknap
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Weidmann gaat naar alle waarschijnlijk terug naar Frankrijk voor heel veel geld.

CG
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Met PSV en Feyenoord kan het moeilijk worden voor ons!!

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Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.

Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.

Quarlon
Erkende gebruiker! Meer info
1.269 Reacties
1.460 Dagen lid
4.635 Likes
Quarlon
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Die rush was prachtig en het is echt wel een talent maar kan prima nog een jaartje bij Twente blijven

redknap
231 Reacties
1.209 Dagen lid
1.127 Likes
redknap
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Weidmann gaat naar alle waarschijnlijk terug naar Frankrijk voor heel veel geld.

CG
3.993 Reacties
1.159 Dagen lid
14.455 Likes
CG
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  • 0
    + 1
avatar

Met PSV en Feyenoord kan het moeilijk worden voor ons!!

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Daouda Weidmann

Daouda Weidmann
FC Twente
Team: Twente
Leeftijd: 23 jaar (4 mei 2003)
Positie: VM, M (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2026/2027
Twente
6
2
2025/2026
Twente
16
0
2025/2026
RKC
4
2
2024/2025
RKC
12
0

Meer info

Stand Eredivisie 2026/2027

Eredivisie
GS
DS
PT
2
Feyenoord
7
18
17
3
PSV
7
14
16
4
Twente
7
8
16
5
Ajax
7
12
14
6
Fortuna
7
-1
13

Complete Stand

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