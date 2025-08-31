Daouda Weidmann zet na prachtgoal voor RKC flinke stap hogerop in de Eredivisie

maakt de overstap van RKC Waalwijk naar FC Twente, zo meldt journalist Leon ten Voorde. De overstap zou op een paar details na rond zijn.

Deze week meldde clubwatcher Tijmen van Wissing dat Twente een openingsbod van circa vier ton heeft neergelegd bij RKC. De clubs bleven met elkaar in gesprek en zijn er nu uit gekomen. Welk bedrag uiteindelijk gemoeid is met de transfer, is nog niet bekend.

Weidmann speelde zaterdag nog met RKC tegen Almere City (2-0 zege). Met een fraai doelpunt - Weidmann kapte verdediger Boyd Reith uit en vond de rechterhoek - opende hij de score. Het was naar alle waarschijnlijkheid zijn laatste optreden voor RKC.

"Als ze hem nog willen, komt er een paar ton bij", grapte RKC-trainer Sander Duits na de wedstrijd in gesprek met ESPN. "Ik snap dat FC Twente hem wil, maar je snapt ook dat ik hem graag wil houden. Het is voor zo'n jongen wel mooi dat er interesse is van een grote club."

De 22-jarige Weidmann is afkomstig uit Frankrijk. De middenvelder speelde tussen 2016 en 2022 in de jeugdopleiding van Paris Saint-Germain en stapte in 2022 over naar Torino. Tot een profdebuut voor de Italiaanse club kwam het niet. Torino verhuurde Weidmann in het seizoen 2023/24 RKC, waarna hij in de zomer van 2024 definitief werd overgenomen. Weidmann heeft een contract tot medio 2028 in het Mandemakers Stadion.

Gertjan Verbeek is kritisch

Bij De Oosttribune uitte Gertjan Verbeek vrijdag nog zijn twijfels bij de aanstaande transfer. "Als Twente wat wil, moeten ze een speler halen die het niveau van het elftal omhoog brengt. Een jongen die makkelijk scoort." Jan van Staa reageerde: "Joseph Oosting zegt dat ze een club zijn met ambitie, en dan halen ze een speler van RKC. Het zal wel een talent zijn..."