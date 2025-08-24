'Behoorlijk agressieve' Luuk Brouwers krijgt ná Heerenveen - Twente nog rode kaart

Een opmerkelijk moment in de wedstrijd tussen sc Heerenveen en FC Twente (1-2). liet zich gaan richting Ricky van Wolfswinkel, waarna beide spelers een gele kaart kregen.

In de 79ste minuut van de wedstrijd zette Brouwers eerst Kristian Hlynsson van de bal en daarna raakte hij verwikkeld in een duel met Van Wolfswinkel, die op de grond belandde. Brouwers keerde zich richting hem en duwde de spits van Twente, die op zijn beurt aan het shirt van Brouwers trok en zijn been vasthield. Scheidsrechter Dennis Higler gaf ze allebei geel.

Artikel gaat verder onder video

“Ho ho ho, wat is dit nou?”, zei commentator Mark van Rijswijk van ESPN. “Een rare reactie van Brouwers, die door kan, maar nog even een speler bezoekt die op de grond ligt, en niet op vriendelijke wijze. Blijkbaar staat er wat spanning op bij Brouwers, want er is helemaal niet veel aan de hand. Hij reageert behoorlijk agressief.”

Ook op X klinkt de nodige kritiek op de aanvoerder van Heerenveen. “Luuk Brouwers is staat zeker in de top drie meest irritante spelers in de Eredivisie. Wat een idiote actie.", klinkt het bijvoorbeeld. "Voor mijn gevoel heeft ‘ie ook iedere wedstrijd zo’n domme actie."

Brouwers kreeg na afloop van de wedstrijd nóg een gele kaart, en dus een rode. De captain was boos dat Heerenveen een corner niet meer mocht nemen. Omdat Heerenveen in de blessuretijd nog de 1-2 maakte, werden de vijf minuten blessuretijd wat opgerekt. In minuut 96:49 kreeg Heerenveen een hoekschop, maar toen floot Higler af. Brouwers was woest en kreeg zijn tweede gele kaart, waardoor hij volgende week tegen Go Ahead Eagles geschorst is.

Reactie Luuk Brouwers

Voor de camera van ESPN komt Brouwers met toelichting. "Ik kreeg het gevoel dat Van Wolfswinkel mij een beetje natrapte in die actie. Ik heb met hem gesproken en hij zei dat hij dat echt niet deed. Nou, dan geloof ik hem. Maar op dat moment had ik het idee dat hij dat heel bewust, stiekem, in een worsteling deed. Daar raakte ik geïrriteerd door. Hij liet mij niet los, dus ik probeerde hem weg te duwen. Weet je wat het is? Wat je dan als scheidsrechter doet als je totaal geen overzicht heb, dan geef je maar geel…"