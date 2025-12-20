Live voetbal 19

Jetten praat mond voorbij en verklapt dat achterneefje dit weekend kan debuteren voor Ajax

Rob Jetten
Foto: © Imago
Photo of Mingus Niesten Mingus Niesten
20 december 2025, 15:27

Lucas Jetten is een aanstormend talent van Ajax. De laatste seizoenen maakte hij al veel minuten voor Jong Ajax in de Keuken Kampioen Divisie, maar dit weekend kan hij eventueel zijn debuut gaan maken in het eerste. Dat heeft D66-lijsttrekker Rob Jetten, zijn achterneef, per ongeluk verklapt op de radio.

Jetten was aanwezig in het Glazen Huis van 3FM. Daar ging het gesprek op een gegeven moment over de familieband tussen beide heren. "Normaal gesproken speelt hij bij Jong Ajax", zei Jetten over zijn achterneef. Vervolgens, vol trots: "Hij doet het echt geweldig daar en is volgens Van Gaal een van de grootste talenten van de club."

Artikel gaat verder onder video

Dan verklapt de politicus dat de jonge voetballer zaterdagavond in de wedstrijdselectie van het grote Ajax zal zitten. "En stiekem hoop ik ook dat hij vanavond in actie komt." Het zou in de lijn liggen van de doorstromingsmaatregelen van Fred Grim, die jonge talenten de laatste weken veel kansen geeft in Ajax 1.

Jetten heeft 48 duels bij Jong Ajax achter zijn naam staan en ook meerdere interlands bij beloftenploegen van het Nederlands elftal. Mogelijk gaat hij dus zijn debuut maken in de uitwedstrijd bij NEC, die zaterdag om 20.00 uur aanvangt.

Lucas Jetten

Lucas Jetten
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 18 jaar (7 jun. 2007)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
0
0
2025/2026
Jong Ajax
13
0
2024/2025
Ajax
0
0
2024/2025
Jong Ajax
33
0

Meer info

