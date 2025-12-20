breekt door bij Ajax, maar had dit seizoen ook voor een andere club kunnen spelen. De zeventienjarige middenvelder wilde in de zomer nog de overstap maken naar FC Volendam, onthult zijn broer Roy.

Steur werd geboren in Purmerend en speelde in de jeugd bij RKAV Volendam, voordat hij op achtjarige leeftijd werd binnengehaald door Ajax. In de jeugdopleiding van Ajax speelde toen ook zijn oudere broer Roy, als keeper. In 2021 ging Roy naar Bayer Leverkusen en na een paar jaar bij PSV vertrok hij afgelopen zomer naar FC Volendam. Het had zomaar gekund dat Roy en Sean daar herenigd zouden worden.

“Sean wilde afgelopen zomer ontzettend graag naar Volendam komen om in de Eredivisie te spelen”, vertelt Roy aan de NOS. “Dat was ook een goed idee, denk ik. Maar ik ben ontzettend blij voor hem wat hij nu laat zien. Dat maakt me enorm trots.” Het lijkt voor de hand te liggen dat het dan om een verhuurperiode zou zijn gegaan.

Frank Peereboom: 'Wat als het tegenzit?'

Frank Peereboom, vorig jaar coach van Steur bij Jong Ajax, ziet de jongeling een mooie ontwikkeling doormaken. “Sean krijgt nu mede door blessures van ervaren spelers als Kenneth Taylor de ruimte. En hij staat er ook meteen. Nee, dat verbaast me absoluut niet. Leeftijd is maar een getalletje.”

Toch weet Peereboom dat er nog tegenslagen gaan komen. “Invallen, een paar wedstrijden spelen, dat is leuk. Maar als het straks een keer slecht gaat en hij komt negatief in de media... Hoe gaat hij dan met de druk om? Dat moet hij allemaal ervaren. Als hij dat goed doorstaat, en daar geloof ik zeker in, dan zou Ajax niet zijn eindstation hoeven zijn.”