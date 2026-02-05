viert donderdag zijn 41e verjaardag, maar het feestgevoel is ver te zoeken. Niet alleen omdat hij bij Al-Nassr nog geen officiële prijs heeft gewonnen, maar ook omdat hij openlijk onvrede heeft geuit over de gang van zaken in het Saoedische voetbal. Hij lijkt zelfs zijn toekomst in twijfel te trekken.

Sinds zijn megacontract bij Al-Nassr in januari 2023, een deal die hem omgerekend zo’n €500.000 per dag oplevert, is Ronaldo er nog niet in geslaagd om met zijn club een prijs te pakken. Hoewel zijn doelpuntenproductie nog goed is en hij nog altijd op jacht is naar het magische aantal van 1000 goals (momenteel 961), blijven gedeelde successen voorlopig uit.

Tegenvaller

Op papier lijkt het Saoedische voetbal een ideaal decor voor een ster als Ronaldo, met torenhoge salarissen, investeringen van staatsniveau en een competitie die spelers van wereldklasse moet aantrekken. Maar in de praktijk zijn de resultaten kleiner dan de bedragen die ermee gemoeid zijn.

Al-Nassr staat momenteel twee punten achter koploper Al-Hilal in de Saoedische competitie, terwijl rivalen zoals Al-Ittihad en Al-Ahli ook inlopen. In recente wedstrijden tegen directe concurrenten werd duidelijk dat Ronaldo zijn team niet zomaar kan dragen zoals hij dat ooit bij Real Madrid of Manchester United kon.

Frustratie om investeringen

Woensdag sloeg Ronaldo opnieuw in Saoedi-Arabië: hij weigerde te spelen in een reguliere competitiepartij omdat hij ontevreden is over de manier waarop zijn club wordt behandeld op de transfermarkt. Volgens de Portugese superster krijgt Al-Nassr minder financiële steun dan rivalen als Al-Hilal en Al-Ittihad, wat direct invloed heeft op de kwaliteit van de selectie.

Die onvrede kwam hard naar buiten, en de voetbalwereld in Saoedi reageerde verbaasd: een speler van Ronaldo’s statuur is zelden zo openlijk kritisch over zijn club én competitie. Het is nog niet duidelijk of hij vrijdag tegen Al-Ittihad zal spelen, maar zijn staking wekte wereldwijd reacties op sociale media.

Vertrek aanstaande?

Ronaldo’s contract bij Al-Nassr loopt door tot de zomer van 2027, maar de vraag is of beide partijen er goed aan doen die route uit te zitten. In Europa zal geen topclub zomaar de €50 miljoen neertellen die de club voor hem verlangt, en een langdurig contract is er ook één die clubs niet snel zullen aanbieden als ze niet zeker zijn van zijn sportieve impact.

De vergelijking met Lionel Messi, die recent met Inter Miami de MLS-titel pakte, zal Ronaldo ongetwijfeld niet onberoerd laten. Niet alleen omdat het succes van een eeuwige rivaal altijd extra steekt, maar ook omdat het aantoont dat individuele kwaliteit nog steeds kan worden gekoppeld aan teamprijzen, iets wat Ronaldo in Saoedi nog niet heeft kunnen bewerkstelligen.