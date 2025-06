Bizar contract van Ronaldo ligt op straat: dit zijn de meest opvallende clausules

heeft woensdag zijn krabbel gezet onder een contract die hem tot medio 2027 bindt aan Al-Nassr. Met de nieuwe verbintenis zou de Portugese superster de 'volledige controle' over het transferbeleid van de club krijgen deze zomer. Daarnaast heeft de duizelingwekkende deal een waarde van in totaal 492 miljoen pond, omgerekend zo'n 577 miljoen euro, over twee jaar, zo blijkt uit berichtgeving van The Sun.

De voorbije periode werd er veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van Ronaldo, die opzoek leek naar een nieuwe club. Met een recente tweet hintte de Portugese aanvaller op een 'nieuw hoofdstuk' dat eraan zit te komen. Ronaldo onthulde bovendien dat hij aanbiedingen van grote clubs heeft gehad, waaronder van teams die deelnemen aan het WK voor clubteams, een toernooi waar Al-Nassr niet aan meedoet. Toch werd eerder deze maand al duidelijk dat de toekomst van de veertigjarige Portugees bij de Saudische club ligt.

Al-Nassr maakte gisteren (woensdag) bekend dat Ronaldo behouden blijft voor de club tot medio 2027. De Portugees speelde vooralsnog 105 wedstrijden voor de Saudische club en was daarin goed voor 93 doelpunten en negentien assists. Er hangt voor Al-Nassr wel een fors prijs kaartje aan de contractverlenging van Ronaldo. Het tweejarige contract heeft een waarde van omgerekend 577 miljoen euro, met daarin enkele opmerkelijke clausules.

Bizarre clausules in contract Ronaldo

Naast zijn indrukwekkende salaris van 178 miljoen pond per jaar (ruim 208 miljoen euro), krijgt Ronaldo vijftien procent van Al-Nassr in bezit. Dit heeft naar schatting een waarde van zo'n 38,7 miljoen euro. Per gemaakt doelpunt krijgt de Portugees een 80.000 pond (een kleine 94.000 euro). Dit stijgt met liefst twintig procent in het tweede contractjaar van de oud-speler van onder meer Manchester United.

Daar houdt het nog niet op voor de 221-voudig international van Portugal. De rechtspoot krijgt namelijk ook nog zestien fulltime medewerkers in dienst, waaronder drie chauffeurs, vier huishoudsters, twee koks, drie tuinmannen en vier beveiligers. Ook wordt er voor vier miljoen pond per jaar aan privéjetkosten gedekt door Al-Nassr.

'Ronaldo het gezicht van de competitie'

Een insider heeft aan Sun Sportlaten weten waarom Ronaldo 'een van de meest lucratieve contracten in de sportgeschiedenis' heeft gekregen. "De eigenaren weten dat hij het gezicht van de competitie is, hij is degene die de meeste supersterren en de aandacht trekt en ze moesten hem koste wat kost behouden. Hij was zich daarvan bewust en ze moesten hem 'met goud bedekken' om hem te behouden. Ze gaven hem zelfs nog meer geld, extraatjes en bonussen dan in zijn eerste deal , omdat hij het gezicht van de competitie is en, in hun ogen, de beste speler ooit in de geschiedenis van het voetbal", klinkt het.

"Cristiano krijgt vrijwel alles wat hij wil, en met het eigendomsbelang willen ze hem ook dicht bij zich houden als een kracht die spelers, sponsors en de aandacht kan blijven trekken wanneer hij besluit om met pensioen te gaan", wordt de insider verder geciteerd. "Ze moesten hem alles geven wat hij wilde en er alles aan doen om hem te behouden, omdat ze weten dat vrijwel het hele heden van de competitie, en een deel van haar toekomst, afhangt van de schouders en aanwezigheid van CR7."

🚨The details of Cristiano Ronaldo’s new contract at Al Nassr. pic.twitter.com/BptVTnuTN9 — The Screenshot Lad (@thescreenlad) June 26, 2025

