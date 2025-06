Dirk Kuijt vertrekt per direct bij Beerschot

Dirk Kuijt en Beerschot gaan per direct uit elkaar. De Belgische club heeft via de officiële kanalen laten weten dat de samenwerking tussen beide partijen niet wordt verlengd. Later deze vrijdag zal Beerschot de opvolger van Kuijt presenteren.

Kuijt werd begin 2024 aangesteld als opvolger van Andreas Wieland en wist met Beerschot kampioen te worden in de Challenger Pro League. Daardoor promoveerde de club ook naar het hoogste niveau in België. In de Jupiler Pro League verging het Kuijt en zijn ploeg echter minder. Beerschot eindigde roemloos als laatste onder leiding van de Nederlander.

Nu is besloten door beide partijen om afscheid van elkaar te nemen. "De club bedankt Dirk Kuijt oprecht voor zijn inzet, toewijding en positieve bijdrage. Zijn energie en betrokkenheid waren een bron van inspiratie binnen de spelersgroep. We wensen hem alle succes toe in het vervolg van zijn trainerscarrière."

Kuijt was recentelijk in beeld om de naar Ajax vertrokken John Heitinga op te volgen als assistent van Arne Slot bij Liverpool. Zijn zaakwaarnemer Rob Jansen liet echter weten dat de inmiddels clubloze oefenmeester niet aan de slag gaat bij de club waar hij als voetballer liefst 285 wedstrijden voor speelde. Naar verluidt moet Giovanni van Bronckhorst wel de nieuwe assistent van Slot worden.

