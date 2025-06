Hakim Ziyech krijgt ineens enorme trap na van zijn broer

heeft een flinke trap na gekregen van zijn broer Faouzi Ziyech. De Marokkaanse voetballer plaatste een video waarin hij te zien is met zijn moeder, waarna zijn broer dit een ‘schijnheilige act’ noemde.

Ziyech vertoeft momenteel samen met Nayef Aguerd en Kurt Zouma in Marokko, waar ze bijkomen van een intensief seizoen. In zijn Instagram Story deelt Ziyech een inkijkje in de vakantie van het drietal. Zo filmde hij Zouma en Aguerd terwijl ze aan het zonnen waren in Marrakech. Even later deelde de linkspoot ook een video waarop hij te zien is met zijn moeder.

Artikel gaat verder onder video

Die laatste video is bij zijn broer Faouzi in het verkeerde keelgat geschoten. Faouzi plaatste een screenshot van deze video in zijn eigen Story. Daarbij schreef hij dat het een ‘schijnheilige mama act’ was. “Liet ik je in haar handen, had je nog steeds vieze tanden”, sneert hij naar zijn broer, die momenteel zonder club zit na zijn vertrek bij het Qatarese Al-Duhail SC.

Geen goede relatie

De gebroeders Ziyech leven op gespannen voet met elkaar. Geregeld plaatst Faouzi berichten op Instagram waarin hij uithaalt naar zijn broertje. Zo plaatste hij in juli 2023 een opvallend bericht kort na een ongeluk waarbij de auto van Ziyech betrokken was, terwijl hij eerder ook al kritiek gaf na een interview van zijn broer. Over het algemeen hebben de berichten van Faouzi het sentiment dat hij veel opzij heeft gezet om de carrière van Ziyech te bespoedigen.

© Instagram @hziyech/Realtimes

© Instagram @faouzi_76_ziyech/Realtimes

