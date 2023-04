Broer haalt keihard uit naar Hakim Ziyech: 'De snus heeft je geheugen aangetast'

Faouzi Ziyech heeft in een aantal posts op Instagram uitgehaald naar zijn broertje Hakim. Het lijkt erop dat een interview van Ziyech met Vogue in het verkeerde keelgat is geschoten bij Faouzi.

In een van de posts 'corrigeert' Faouzi de uitspraken die Hakim doet in het interview. Het gaat dan bijvoorbeeld om de opvoeding en de rol van hun moeder. Faouzi zegt bijvoorbeeld dat hun moeder niet negen kinderen hoefde op te voeden, zoals Ziyech zei, want: "Alleen jij was kind (11), de rest was 16, 18, 20, 22, 23, 27, 29 en sommigen hadden al kinderen." Om eraan toe te voegen: "Ik en je zus namen de opvoeding over, niet geheel onverstandig."



De post gaat ook over Aziz Doufikar. De voormalig Marokkaans international kende Hakim als jonge jongen en wordt gezien als zijn mentor, maar dat is volgens Faouzi onterecht. Niet Doufikar, maar Faouzi zelf 'offerde alles op' voor de toekomst van zijn jongere broertje, waardoor Hakim in zijn ogen 'het meest zorgeloze en verwende' kind was van de wijk. "Drie jaar non-stop, soms twee keer in de week, stond ik langs de lijn, in weer en wind, tot aan je vijftiende."

"Daarna heb alleen ik geregeld dat je in een gastgezin kwam. Tot aan je rijbewijs pikte ik je halverwege op bij de McDonald's Lelystad, Zwolle, zelfs Joure, zodat je nog wat aan je weekend had, toen stond niemand te dringen om je op te halen", blikt Faouzi terug. "Als ik echt niet kon, gaf ik mijn auto af en bracht en/of haalde mijn maat je op waar dan ook in het land. Mijn ruggengraat, dat is wat jou gevormd heeft en dan heb ik het niet eens over de mentalsessies, de dips en breakmomenten."

In een andere post somt Faouzi alle dingen op die hij voor Hakim gedaan heeft. "Maar goed, de snus heeft niet alleen je tanden aangetast, maar ook je geheugen", eindigt hij dat bericht. Verder plaatst Faouzi een afbeelding van de verschillende dure horloges die zijn broertje draagt. "Waardeloze klokjes vergeleken met de tijd die je van mij kreeg!", luidt het bijschrift.