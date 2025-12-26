Real Madrid houdt de verrichtingen van AZ-middenvelder nauwlettend in de gaten. De Spaanse topclub zou het talent van de Alkmaarders graag overnemen, maar moet daarvoor diep in de buidel tasten: AZ wil liefst 60 miljoen euro, weten Engelse media.

Volgens het doorgaans goed ingevoerde The Athletic staan er momenteel twee talentvolle middenvelders op het lijstje van Real Madrid: 'Wat de middenvelders betreft, zijn er al enige tijd positieve berichten over Adam Wharton (21) en Kees Smit (19).'

Voordat er een nieuwe middenvelder kan worden gehaald, moet Real Madrid eerst Dani Ceballos verkopen. Het transferbudget is beperkt, waardoor het verkopen van spelers essentieel is om ruimte te maken voor de komst van een nieuwe middenvelder.

AZ is overigens niet van plan Smit in januari te laten vertrekken. The Athletic meldt dat de club in de zomer een bedrag van circa 60 miljoen euro wil ontvangen voor de jongeling. Naast Real Madrid hebben ook Barcelona, Manchester United, Newcastle en Borussia Dortmund hun interesse getoond.