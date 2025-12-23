onthult dat hij dit seizoen bij Jong Oranje de bijnaam 'Pedri' kreeg. De 19-jarige middenvelder van AZ werd door niemand minder dan bondscoach Ronald Koeman vergeleken met de topmiddenvelder van FC Barcelona, waarna zijn ploeggenoten - voorop - het niet konden laten om hem daarmee te dollen.

In de interlandperiode van november ging Koeman tijdens een persconferentie in op de ontwikkeling van Smit. Die werd afgelopen zomer met Oranje Onder-19 Europees Kampioen en maakte op dat toernooi grote indruk. Hij eindigde niet alleen als gedeeld topscorer, maar ging er ook met de titel Speler van het Toernooi vandoor. Bij AZ is Smit inmiddels basisspeler, waardoor Koeman hem in het vizier heeft voor het 'grote' Oranje.

Koeman werkte in zijn periode als trainer van Barcelona samen met Pedri en bestond het om Smit met hem te vergelijken: "Ik zal er niet teveel over zeggen, dan maak je misschien mensen in de war. Maar ik heb ooit Pedri meegemaakt, en ik zie dingen bij hem (Smit, red.)... Wat hij laat zien op jonge leeftijd is knap, dus hij is wel een van de spelers die op ons lijstje staat", aldus de bondscoach die komende zomer met Oranje naar het WK in Canada, de Verenigde Staten en Mexico gaat.

Smit vertelt aan Voetbal International dat de vergelijking van Koeman hem verraste. "Ik vond het wel leuk. De jongens bij Jong Oranje dolden me ermee, die gingen me ook Pedri noemen. Wouter Goes voorop. Is toch mooi? Ik kan het wel hebben allemaal. Blijf gewoon rustig", aldus de middenvelder. Goes verklaart aan het weekblad: "Ik heb Kees wel even gedold met die Pedri-vergelijking. Hij blijft er koel onder, dat vind ik knap. Mij lijkt het lastig als je zó veel veren in je reet krijgt. Ik zou denk ik iets te veel in mezelf gaan geloven. Maar Kees gaat er goed mee om."