Kenneth Perez vindt het onbegrijpelijk dat AZ op dit moment 'slechts' op de vijfde plaats in de Eredivisie staat. De Alkmaarders moeten zich volgens de analist vooral afvragen hoe het kan dat ze nu zelfs zijn ingehaald door Ajax.

AZ verspeelde zondagmiddag een 2-1 voorsprong tegen Go Ahead Eagles en moest uiteindelijk genoegen nemen met een punt (2-2). Ajax was een dag eerder in Limburg met 1-3 te sterk voor Fortuna Sittard en is de Alkmaarders daardoor voorbij op de ranglijst: de Amsterdammers staan vierde met 26 punten uit vijftien wedstrijden, AZ volgt op plek vijf met een punt minder.

"AZ had afgelopen woensdag nog bekersucces tegen PEC (1-3 winst, red.), maar in de competitie gaat het niet", zegt Perez zondagavond in Dit Was Het Weekend op ESPN. "Nu zijn ze zelfs ingehaald door Ajax. Dan moet je toch als AZ denken: wat zijn we in godsnaam aan het doen? Ze hebben Ajax dit jaar van het kastje naar de muur gespeeld en Ajax staat nu één punt boven ze. Dat is niet goed."

"Het is lekker vrijblijvend, ze kunnen niet de wedstrijden professioneel en zakelijk killen", legt Perez de vinger op de zere plek bij AZ. "Ik vind: ze hebben kwaliteiten genoeg. Alleen: het valt niet in elkaar, dat je gewoon afstand neemt. Vandaag hadden ze nog een kolderieke 2-1 nodig (eigen doelpunt Mats Deijl, red.), maar dan kan je tóch niet zo'n wedstrijd killen en dan wordt het 2-2. Daar ga je weer", sombert de Deen.

"Het kan toch niet zo zijn dat je met deze kwaliteiten onder Ajax staat? Je staat gewoon vijfde, als AZ zijnde", herhaalt Perez verderop. "Ze hebben ook wel een aantal blessures van goede spelers", ziet Perez even later wel een kleine verzachtende omstandigheid. "Maar je gaat wel op deze voet verder. Wat ik jammer vind: eindelijk spraken ze iets uit, ongeveer een maand geleden. Maar sindsdien is het alleen maar naar beneden gegaan. Dat zou ze ervan kunnen weerhouden om weer met de borst vooruit te spelen. Dat heb ik altijd wel gemist bij AZ, dat ze toch te timide zijn. Terwijl: ze hebben misschien de grote talenten en individueel best goede spelers.