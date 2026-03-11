is met acht doelpunten bezig aan een sterk seizoen bij Excelsior. De middenvelder annex aanvaller maakte in de winter van 2023 de overstap van Feyenoord en kende een wisselvallige start in Kralingen, waarbij hij met de club degradeerde naar de Keuken Kampioen Divisie. Na de promotie van vorig jaar is Naujoks dit seizoen echter een vaste waarde op het hoogste niveau, waar hij zich steeds vaker onderscheidt met doelpunten en sterke optredens.

Naujoks geeft aan dat hij dit jaar als een nieuwe stap in zijn loopbaan beschouwt. “Dit is eigenlijk mijn eerste echte seizoen in de Eredivisie,” vertelt hij. “Toen ik bij Excelsior kwam was dat in de winter en speelde ik een half jaar op en af. Daarna kon ik ook nog niet altijd continu spelen, dat had te maken met concurrentie en andere factoren. Nu krijg ik voor het eerst echt de kans om mijn stempel te drukken.”

Ruben den Uil

Een belangrijke verandering in zijn spel kwam door trainer Ruben den Uil, die Naujoks de laatste tijd regelmatig als spits gebruikt in plaats van op het middenveld. “Er veranderen niet heel veel dingen, maar aan de bal wel. Je staat vaker in de zestien en krijgt meer kansen. Ik denk dat het tot nu toe wel redelijk gaat, maar ik zou nog wel iets meer goals willen maken. Dan is het helemaal mooi.”

De samenwerking met Den Uil bevalt hem goed. “Zijn werkwijze is heel intensief en heel direct. Hij is met heel veel dingen bezig, maar heel fijn om mee samen te werken. Hij brengt, denk ik, in ons team wel het beste naar boven. Dus ik ben heel tevreden en heel blij met hem als trainer.”

Mindere fase

Hoewel Naujoks persoonlijk een goed seizoen doormaakt, zit het Excelsior de laatste weken niet mee. Afgelopen weekend verloren de Kralingers, ondanks een goal van Naujoks, van Heerenveen. "Heel zuur was die. Maar het hebben we nu al een aantal weken op rij." Volgens Naujoks begon die fase een paar wedstrijden geleden. “Tegen AZ stonden we 1-0 voor en kregen we in de extra tijd nog twee goals tegen. Dat was heel zuur. Daarna hadden we tegen Fortuna ook kansen om een resultaat te halen en dan verlies je uiteindelijk door twee standaardsituaties.”

Tegen Go Ahead Eagles zag Naujoks een vergelijkbaar wedstrijdbeeld. “Dan denk je dat we een hele degelijke wedstrijd spelen, we creëren kansen, raken de paal en ik krijg zelf ook nog wat mogelijkheden. En dan krijg je één schot op doel tegen en verlies je hem weer.” Voor de jonge Rotterdammer lijkt het allemaal even tegen te zitten op het moment. “Het voelt een beetje alsof we aan de verkeerde kant van de medaille zitten,” zegt hij. “We spelen soms echt goede wedstrijden en creëren kansen, maar dan valt hij net niet aan onze kant. Het wordt nu wel weer tijd voor punten.”

Vertrouwen in handhaving

Momenteel staat Excelsior vijftiende in de Eredivisie, twee punten boven Telstar. Toch maakt Naujoks zich geen zorgen over degradatie. “Er zijn veel positieve aanknopingspunten in onze wedstrijden waar we op door kunnen bouwen, dus daar zijn we nu vooral mee bezig.” Hij vertelt dat ze vooral positief moeten blijven en op dezelfde voet verder gaan, maar een paar kleine details moeten aanpassen waardoor er wat meer gescoord wordt.

Verder is hij van mening het met ritme en vertrouwen wel goed gaat komen. “Dat zijn gewoon de flows in het seizoen, dat het soms even mee zit en soms even tegen zit. Maar als je dicht bij jezelf blijft, gaat dat vanzelf weer lopen.” Over de doelstelling voor dit seizoen is Naujoks dan ook duidelijk: “Wij gaan handhaven.”