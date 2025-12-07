Marco Borsato was zondagmiddag aandachtig toeschouwer bij de Eredivisiewedstrijd tussen AZ en Go Ahead Eagles. De zanger werd afgelopen vrijdag in een veelbesproken rechtszaak wegens gebrek aan bewijs vrijgesproken van ontucht met een minderjarig meisje.

Borsato (58) is als geboren Alkmaarder al sinds jaar en dag supporter van AZ en bleef ook de afgelopen jaren, toen zijn loopbaan door bovengenoemde rechtszaak on hold kwam te staan, regelmatig wedstrijden in het AFAS Stadion bezoeken. In het verleden werd zijn nummer 1-hit Rood uit 2006 geregeld in het stadion gedraaid, ook omdat dat nummer natuurlijk mooi verwijst daar de clubkleuren van AZ. De laatste jaren zag men daar echter vanaf.

Ongetwijfeld vanwege de vrijspraak én de aanwezigheid van Borsato, besloot AZ echter te breken met dat beleid en klonk Rood voorafgaand aan de wedstrijd tegen Go Ahead eindelijk weer door het stadion van zijn favoriete club.

Vanaf zijn plek op de tribune zag Borsato hoe 'zijn' AZ een vroege 0-1 achterstand omboog in een 2-1 voorsprong en daarmee op weg leek om Ajax weer te passeren op de ranglijst. Melle Meulensteen tekende tien minuten voor tijd met zijn tweede goal van de middag echter voor de 2-2 eindstand. Als gevolg van het gelijkspel blijft AZ met 25 punten uit vijftien wedstrijden voorlopig steken op de vijfde plaats op de ranglijst.