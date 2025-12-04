AZ slaat winterklapper: Ayoub Oufkir voor miljoenen naar Alkmaar

AZ heeft zijn gewenste nieuwe vleugelaanvaller binnen. De Alkmaarders pakken deze winter door met de komst van Ayoub Oufkir, het negentienjarige Sparta-talent dat bezig is aan zijn echte doorbraak. De vleugelaanvaller tekent een meerjarig contract in het AFAS Stadion, meldt Voetbal International.
Oufkir speelt al sinds 2013 bij Sparta en gold lange tijd als een van de meest veelbelovende jeugdproducten van de Rotterdammers. Ajax en PSV wilden hem in zijn jeugd al inlijven, maar de linkspoot hield toen de deur dicht. Nu komt het alsnog tot een vertrek uit Rotterdam.
AZ betaalt ongeveer vijf miljoen euro voor Oufkir, wiens contract tot 2027 liep. Daarmee profiteert Sparta alsnog stevig van zijn opmars, al is het geen clubrecord: de zeven miljoen euro voor Maduka Okoye blijft staan. Oufkir kwam tot dusver tot negentien Eredivisie-optredens, waarvan dertien dit seizoen. Daarin maakte hij één goal en gaf hij twee assists. Sparta wilde zijn contract verlengen, maar de onderhandelingen verliepen te traag waardoor AZ razendsnel toesloeg.
Voor AZ komt de versterking precies op het juiste moment. De club verloor in korte tijd Ruben van Bommel (PSV), Jayden Addai (Como) en Ernest Poku (Bayer Leverkusen). Met Isak Jensen en Weslley Patati werd de bezetting al deels aangevuld, en met Oufkir is het volledige trio aan buitenspelers inmiddels vervangen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.
Iedere nieuwe gebruiker begint op level 0. Vanaf dat moment groeit je level automatisch mee met je activiteit binnen de community. Zodra je account is goedgekeurd en je actief meedoet door berichten te plaatsen, te reageren of anderen te helpen, laat je zien dat je betrokken bent.
Hoe vaker je op een positieve, respectvolle en constructieve manier bijdraagt, hoe sneller je level stijgt. Je kunt doorgroeien tot level 8, het hoogste niveau dat laat zien dat je een actieve en gewaardeerde deelnemer bent.
Het level-systeem is bedoeld als waardering voor goed gedrag en positieve interactie. Blijf dus vriendelijk, nieuwsgierig en actief: zo bouw je niet alleen aan je eigen level, maar ook aan een sterke en fijne community voor iedereen.