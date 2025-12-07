AZ-verdediger ligt in Uitgeest onder vuur vanwege aanhoudende parkeeroverlast. Volgens documenten en meldingen die in handen zijn van juicekanaal RealityFBI parkeren buurtbewoners al weken tegen dezelfde ‘stoepboef’ aan: de auto van de Eredivisie-speler staat herhaaldelijk half op de stoep en buiten de aangewezen parkeervakken. De situatie zou inmiddels zo hoog zijn opgelopen dat zowel de gemeente als AZ bij het dossier betrokken zijn.

Buurtbewoners zeggen de club én de gemeente te hebben benaderd omdat ze het zat zijn. Uit communicatie die RealityFBI inzag, blijkt dat de gemeente Uitgeest de klacht serieus heeft opgepakt. De gemeente zou contact hebben opgenomen met Kasius en laten weten dat er 'zolang boetes worden uitgeschreven tot hij stopt met parkeren op plekken waar het niet is toegestaan'. Daarnaast heeft de wijkagent opdracht gekregen om bonnetjes uit te delen zodra de auto opnieuw verkeerd staat.

Volgens de gemeente gaat het om een hardnekkig probleem: ondanks waarschuwingen worden er opnieuw overtredingen vastgesteld. Dat leidde tot extra frustratie in de buurt.

AZ was al eerder op de hoogte

Artikel gaat verder onder video

Ook AZ blijkt al weken op de hoogte van de kwestie. Drie weken geleden informeerde de afdeling personeelszaken de buurtbewoners dat men Kasius persoonlijk had aangesproken op zijn parkeergedrag. De speler zou toen hebben toegegeven dat foutparkeren voor overlast kan zorgen en beloofd hebben beter op te letten. Toch volgde er zaterdag opnieuw contact tussen de buurt en de gemeente, een teken dat de irritaties nog niet zijn verdwenen.

Reactie Kasius: 'Ik loop op krukken'

RealityFBI legde Kasius zelf de kwestie voor. De verdediger bevestigt dat hij op dit moment geblesseerd is en op krukken loopt. Daardoor zou hij zijn auto dichter bij zijn woning willen hebben staan. Daarnaast zegt hij dat zijn voertuig eerder schade opliep toen iemand in een parkeervak zijn deur raakte. “Wat heb je liever, een paar boetes of je auto naar de klote”, stelt hij in zijn reactie.

In een aanvullende vraag kreeg hij kritiek van volgers: “Als je met krukken loopt, mag je niet eens auto rijden…”. Kasius reageerde daarop kort maar duidelijk: “Ik laat me rijden."

Hij vindt het jammer dat buurtbewoners niet direct naar hem zijn gekomen met hun klachten: volgens hem had het probleem onder elkaar besproken kunnen worden, zonder dat de club werd ingelicht.