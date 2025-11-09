junior denkt dat kans maakt om komende zomer met Oranje mee te gaan naar het WK. De sluitpost geeft bij Goedemorgen Eredivisie aan dat hij het een hele goede speler vindt en dat zijn vader en bondscoach Ronald Koeman die mening deelt.

Smit ontwikkelt zich dit seizoen uitstekend bij AZ. De middenvelder kon afgelopen week niet voorkomen dat zijn ploeg met 3-1 verloor bij Crystal Palace, maar volgens de tafel van Goedemorgen Eredivisie liet hij wel zijn kwaliteiten zien. Koeman jr. geeft aan dat je pas echt kunt zien hoe goed Smit is, als je tegen hem speelt. “De ruimtes die hij inloopt, aannames, als je druk op hem wil zetten… Bizar. Echt een geweldige speler.”

Artikel gaat verder onder video

Volgens Koeman jr. komt het niet vaak voor dat hij een speler als Smit ziet, die echt wat extra’s brengt. Daarbij maakt hij de vergelijking met Frenkie de Jong. “Maar het is nu natuurlijk nog te vroeg voor die vergelijking.” Mario Been haakt erop in dat Smit ook goed is rondom de zestien, maar volgens Hans Kraay junior moet zijn scorend vermogen wel omhoog.

Fresia Cousiño Arias vraagt Koeman jr. vervolgens of hij kansen voor Smit ziet bij Oranje richting het WK. “Waarom niet?”, antwoordt de zoon van de bondscoach. “Natuurlijk heeft hij wel concurrentie op zijn positie, maar als hij zich zo door blijft ontwikkelen…” Kraay stelt dan de vraag wat Koeman sr. van Smit vindt. “Een geweldige speler. Hij is sterk aan de bal, snel met de bal. Hij heeft gewoon wat extra’s en op het hoogste niveau heb je dat wel nodig.”