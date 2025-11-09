Live voetbal 4

Been geniet van Valente: 'Laat zien dat stap naar Feyenoord klein is als je echt heel goed bent'

Mario Been
Foto: © ESPN
9 november 2025

Mario Been is onder de indruk van Luciano Valente. De middenvelder van Feyenoord ontwikkelt zich uitstekend in Rotterdam en is inmiddels onmisbaar voor het elftal van Robin van Persie. Dat Valente is opgeroepen voor Oranje, is volgens Been terecht.

Valente maakte afgelopen zomer voor een bedrag van 6,75 miljoen euro de overstap van FC Groningen naar Feyenoord. Daar wist hij vrijwel direct aan te haken bij het niveau, wat hem afgelopen week zijn eerste oproep voor het Nederlands elftal opleverde. “Ik vind dat heel verdiend”, geeft Been aan in Goedemorgen Eredivisie. “Komende van Groningen laat hij zien dat de stap naar Feyenoord, als je echt heel goed bent, eigenlijk maar een kleine stap is.”

Door blessures op het middenveld bij Feyenoord krijgt Valente al een stuk meer speeltijd dan vooraf werd gedacht. “Hij is altijd fit”, stelt Been, die vervolgens aanhaalt dat er afgelopen zomer juist werd gezegd dat er te veel middenvelders in De Kuip rondliepen. “Er waren zes hele goede middenvelders, uiteindelijk waren er afgelopen donderdag nog maar twee over. Maar hij laat zien het fysiek goed aan te kunnen en hij heeft ook geen ruzie met de bal.”

“Valente speelt altijd naar de goede kleur, kan het spel versnellen, hij heeft een perfecte techniek. Ik vind het echt de perfecte aanwinst voor dit Feyenoord”, luidt de conclusie van Been. Wel heeft de analist een puntje van kritiek. “Het scorend vermogen is misschien relatief laag bij hem.” Valente wist sinds zijn komst naar Feyenoord een keer te scoren.

Kraay onder indruk van volwassenheid

Hans Kraay junior stelt dat Valente zich ook laat gelden als Feyenoord even niet draait. “Ik vind het heel knap dat als Feyenoord het dertig minuten lastig heeft tegen PSV, er wat spelers verdwijnen, maar hij overeind blijft”, begint hij. “Valente blijft dan aanspeelbaar en blijft de balletjes vooruit geven. Tegen Stuttgart hetzelfde, want in een lastige fase blijft hij zijn spel behouden. Hij laat zich niet meesleuren in het niveau van de wedstrijd, maar blijft heel stabiel. Dat vind ik heel knap voor een jongen van 22.”

descheids
628 Reacties
52 Dagen lid
947 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

tsja pijnlijk, Mario moet natuurlijk wel positief zijn want anders mag hij niet meer mee op snoepreisjes van van persie en mislintat aan de maas. Dus eigenlijk is Mario helemaal niet positief als hij eerlijk is en dat snap ik wel. Valente niet goed genoeg bevonden door Ajax en PSV die beide CL spelen. Een niveau lager in de spek en bonen league valt hij ook door de mand. Zelfs GAE doet het stukken beter dan feijenoord.

Arena
1.372 Reacties
90 Dagen lid
3.113 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Slagerij Mario Been keurt even zijn eigen vlees. Knap hoor.

Luciano Valente

Luciano Valente
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 22 jaar (4 okt. 2003)
Positie: M (L), AM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
11
1
2024/2025
Groningen
32
2
2023/2024
Groningen
34
7
2022/2023
Groningen
20
0

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

