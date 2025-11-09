Live voetbal 4

Zechiël koos door overvloed aan middenvelders bij Feyenoord voor stap naar FC Utrecht

Gjivai Zechiël van FC Utrecht
Foto: © Imago
9 november 2025

Gjivai Zechiël wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan FC Utrecht, waar de middenvelder indruk maakt. In gesprek met Voetbal International legt hij uit dat hij tijdelijk vertrok uit De Kuip door de grote hoeveelheid middenvelders.

Nadat Zechiël afgelopen seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam had gespeeld, besloot hij afgelopen zomer opnieuw voor een tijdelijk vertrek bij Feyenoord te kiezen. Op dit moment speelt hij zijn wedstrijden voor FC Utrecht. "Feyenoord was voor mij dit seizoen geen optie, er zijn zo veel middenvelders", legt Zechiël uit.

De Rotterdammers versterkten zich afgelopen zomer met Sem Steijn en Luciano Valente, terwijl er met In-beom Hwang, Oussama Targhalline, Quinten Timber en Jakub Moder nog vier goede middenvelders onder contract staan. Opmerkelijk genoeg had Robin van Persie ondanks deze overvloed door blessures afgelopen week, op bezoek bij VfB Stuttgart (2-0 verlies), alleen Timber en Valente tot zijn beschikking.

Omdat een seizoen voornamelijk op de bank zitten bij Feyenoord voor hem afviel, ging de keuze voor Zechiël tussen twee clubs. "Het was tussen FC Utrecht en FC Twente. Twee mooie clubs, goede opties, maar Utrecht paste wat beter." Een belangrijk verschil daarin zat in het feit dat FC Utrecht zich wel wist te plaatsen voor Europees voetbal, in tegenstelling tot de Enschedeërs.

5 reacties
21
105 Reacties
3 Dagen lid
138 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 3
    + 1
avatar

Laat het maar zien vanmiddag tegen een matige tegenstander.

Marc Overtwix
56 Reacties
1 Dag lid
62 Likes
Marc Overtwix
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Prima stap voor die jongen. Het is goed voor het Nederlands voetbal om te zien dat de jeugd bij PSV en Feyenoord de kans krijgt zich te ontwikkelen. Als voetballer en als mens. Op den duur krijgen ze kansen in het 1e elftal, of denken ze goed mee en werken ze mee aan verhuur. Hierbij laten ze in gesprekken duidelijk weten dat ze plannen hebben met de spelers. Dat is beter dan een speler het hoofd op hol te brengen door hem halverwege het seizoen terug te halen uit de verhuur waar hij altijd speelde, om vervolgens geen gebruik van hem te maken. Zo maak je jeugd kapot. Fijn om te lezen dat het dus ook heel anders kan!

Arena
1.372 Reacties
90 Dagen lid
3.113 Likes
Arena
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Dit is dus het geweldige beleid van Pernis-Noord. Zoveel spelers kopen dat je geen idee meer hebt wat je ermee moet aanvangen en dat ze van ellende er dan maar voor kiezen om ergens anders te gaan spelen. Terecht natuurlijk want je laat niet met je sollen door te Kloese en consorten. Bovendien is Ron Jans een veel aimabeler man om voor te spelen dan die arrogante van Persie. Logische keuze dus.

21
105 Reacties
3 Dagen lid
138 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 4
    + 1
avatar

@Arena een Ajacied die van Persie arrogant noemt? Bijzonder is het wel..

HenkDeTank
59 Reacties
3 Dagen lid
60 Likes
HenkDeTank
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Goed beleid van Feyenoord. Eerst naar Sparta, nu Utrecht en volgend jaar de plek van Timber opvullen.

Gjivai Zechiël

Gjivai Zechiël
FC Utrecht
Team: Utrecht
Leeftijd: 21 jaar (1 jun. 2004)
Positie: M, VM (C)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Utrecht
11
3
2024/2025
Feyenoord
9
0
2023/2024
Feyenoord
2
0

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
11
5
16
7
Twente
12
2
16
8
Fortuna
12
-2
16

Complete Stand

