Gjivai Zechiël wordt dit seizoen door Feyenoord verhuurd aan FC Utrecht, waar de middenvelder indruk maakt. In gesprek met Voetbal International legt hij uit dat hij tijdelijk vertrok uit De Kuip door de grote hoeveelheid middenvelders.

Nadat Zechiël afgelopen seizoen op huurbasis bij Sparta Rotterdam had gespeeld, besloot hij afgelopen zomer opnieuw voor een tijdelijk vertrek bij Feyenoord te kiezen. Op dit moment speelt hij zijn wedstrijden voor FC Utrecht. "Feyenoord was voor mij dit seizoen geen optie, er zijn zo veel middenvelders", legt Zechiël uit.

De Rotterdammers versterkten zich afgelopen zomer met Sem Steijn en Luciano Valente, terwijl er met In-beom Hwang, Oussama Targhalline, Quinten Timber en Jakub Moder nog vier goede middenvelders onder contract staan. Opmerkelijk genoeg had Robin van Persie ondanks deze overvloed door blessures afgelopen week, op bezoek bij VfB Stuttgart (2-0 verlies), alleen Timber en Valente tot zijn beschikking.

Omdat een seizoen voornamelijk op de bank zitten bij Feyenoord voor hem afviel, ging de keuze voor Zechiël tussen twee clubs. "Het was tussen FC Utrecht en FC Twente. Twee mooie clubs, goede opties, maar Utrecht paste wat beter." Een belangrijk verschil daarin zat in het feit dat FC Utrecht zich wel wist te plaatsen voor Europees voetbal, in tegenstelling tot de Enschedeërs.