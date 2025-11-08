De analisten van FC Rijnmond vinden het opmerkelijk dat Feyenoord-trainer Robin van Persie afgelopen donderdag, tijdens de verloren Europa League-wedstrijd tegen VfB Stuttgart (2-0), slechts twee wissels doorvoerde. Volgens Michiel Kramer is dit een signaal naar de spelers op de reservebank.

Van Persie beschikt bij Feyenoord over een waslijst aan blessures. Justin Bijlow, Gernot Trauner, Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Jordan Bos, Jakub Moder, In-Beom Hwang, Jaden Slory én aanvoerder Sem Steijn waren allemaal niet van de partij tegen Stuttgart. Daarnaast moest de oefenmeester voorzichtig zijn met spelers als Leo Sauer en Luciano Valente.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zat te kijken naar wat er bij Feyenoord op de bank zit, daar zie je dan een Gaoussou Diarra en Casper Tengstedt zitten…”, begint Ruud van Os bij FC Rijnmond. Bart Nolles onderbreekt: “Hoe slecht moet Tengstedt wel niet zijn?!”, vraagt de presentator zich vol verbazing af. “Op een gegeven moment had Feyenoord behoefte aan frisse benen. De tank raakte leeg bij spelers. Tengstedt wordt gewoon niét gebracht”, vervolgt Nolles.

De analisten constateerden dat Van Persie met zijn twee wissels (Bart Nieuwkoop voor Valente en Sauer voor Gonçalo Borges) iets ‘ongebruikelijks’ deed in het moderne voetbal. “Dat is wel een teken naar de jongens die op de bank zitten”, vindt Kramer.

Van Persie mocht tegen Stuttgart nog drie spelers wisselen, maar liet Tengstedt, Diarra, Jordan Lotomba, Aymen Sliti, Jan Plug, Tobias van den Elshout, Thijs Kraaijeveld op de reservebank zitten. Ook keepers Liam Bossin en Mannou Berger bleven negentig minuten op de bank, maar dat is niet opvallend voor doelmannen.