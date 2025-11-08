Live voetbal

Van Persie maakt tijdens Stuttgart – Feyenoord pijnlijk statement naar 7 spelers

Robin van Persie voor Feyenoord-Aston Villa
Foto: © Imago
1 reactie
Photo of Luuk van Grinsven Luuk van Grinsven
8 november 2025, 12:11

De analisten van FC Rijnmond vinden het opmerkelijk dat Feyenoord-trainer Robin van Persie afgelopen donderdag, tijdens de verloren Europa League-wedstrijd tegen VfB Stuttgart (2-0), slechts twee wissels doorvoerde. Volgens Michiel Kramer is dit een signaal naar de spelers op de reservebank.

Van Persie beschikt bij Feyenoord over een waslijst aan blessures. Justin Bijlow, Gernot Trauner, Thomas Beelen, Malcolm Jeng, Jordan Bos, Jakub Moder, In-Beom Hwang, Jaden Slory én aanvoerder Sem Steijn waren allemaal niet van de partij tegen Stuttgart. Daarnaast moest de oefenmeester voorzichtig zijn met spelers als Leo Sauer en Luciano Valente.

Artikel gaat verder onder video

“Ik zat te kijken naar wat er bij Feyenoord op de bank zit, daar zie je dan een Gaoussou Diarra en Casper Tengstedt zitten…”, begint Ruud van Os bij FC Rijnmond. Bart Nolles onderbreekt: “Hoe slecht moet Tengstedt wel niet zijn?!”, vraagt de presentator zich vol verbazing af. “Op een gegeven moment had Feyenoord behoefte aan frisse benen. De tank raakte leeg bij spelers. Tengstedt wordt gewoon niét gebracht”, vervolgt Nolles.

De analisten constateerden dat Van Persie met zijn twee wissels (Bart Nieuwkoop voor Valente en Sauer voor Gonçalo Borges) iets ‘ongebruikelijks’ deed in het moderne voetbal. “Dat is wel een teken naar de jongens die op de bank zitten”, vindt Kramer.

Van Persie mocht tegen Stuttgart nog drie spelers wisselen, maar liet Tengstedt, Diarra, Jordan Lotomba, Aymen Sliti, Jan Plug, Tobias van den Elshout, Thijs Kraaijeveld op de reservebank zitten. Ook keepers Liam Bossin en Mannou Berger bleven negentig minuten op de bank, maar dat is niet opvallend voor doelmannen.

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Burnley-speler Quilindschy Hartman met op de achtergrond het logo van Feyenoord en De Kuip

Hartman wil loopbaan afsluiten bij Feyenoord: 'Zonde als ik nooit meer in De Kuip zou mogen voetballen'

  • Gisteren, 22:06
  • Gisteren, 22:06
Anis Hadj Moussa

Hadj Moussa over aanvoerderschap: ‘Ik ben eigenlijk geen leider’

  • Gisteren, 18:17
  • Gisteren, 18:17
Robin van Persie met spelers van Feyenoord

Feyenoord neemt in statement afstand van misdragende supporters in Stuttgart

  • Gisteren, 14:16
  • Gisteren, 14:16
1 reactie
Reageren
1 reactie
21
88 Reacties
2 Dagen lid
93 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van Persie is bezig met een plan. Voor een gemiddelde analist is dat niet te begrijpen tot nu toe heeft Robin de grote van Persie iedereen het waffeltje gesnoerd. Wat een werk verricht Robin van Persie, hij maakt van Ueda de beste spits uit de eredivisie. En is 1000% bezig met Feyenoord en laat zien waar Feyenoord voor staat. Hard werken en de prijzen komen vanzelf. Ga zo door Robin.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

21
88 Reacties
2 Dagen lid
93 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

Van Persie is bezig met een plan. Voor een gemiddelde analist is dat niet te begrijpen tot nu toe heeft Robin de grote van Persie iedereen het waffeltje gesnoerd. Wat een werk verricht Robin van Persie, hij maakt van Ueda de beste spits uit de eredivisie. En is 1000% bezig met Feyenoord en laat zien waar Feyenoord voor staat. Hard werken en de prijzen komen vanzelf. Ga zo door Robin.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Stuttgart - Feyenoord

VfB Stuttgart
2 - 0
Feyenoord
Gespeeld op 6 nov. 2025
Competitie: UEFA Europa League
Seizoen: 2025/2026

Meer info

Robin van Persie

Robin van Persie
Feyenoord
Team: Feyenoord
Functie: Coach
Leeftijd: 42 jaar (6 aug. 1983)

Meer info

Stand UEFA Europa League 2025/2026

GS
DS
PT
1
Midtjylland
4
8
12
2
Freiburg
4
5
10
3
Ferencváros
4
4
10
4
Celta
4
5
9
4
Crystal Palace
0
0
0
5
Braga
4
4
9
6
Aston Villa
4
4
9
7
Lyon
4
3
9
8
Plzeň
4
4
8
9
Betis
4
4
8
10
PAOK
4
3
7
11
Brann
4
3
7
12
Dinamo Zagreb
4
1
7
13
Genk
4
1
7
14
Porto
4
0
7
15
Fenerbahçe
4
0
7
16
Panathinaikos
4
1
6
17
Basel
4
1
6
18
Roma
4
1
6
19
Lille
4
0
6
20
Stuttgart
4
0
6
21
Go Ahead
4
-1
6
22
Young Boys
4
-4
6
23
Nottm Forest
4
1
5
24
Bologna
4
0
5
25
Crvena zvezda
4
-2
4
26
Sturm
4
-2
4
27
Celtic
4
-3
4
28
Salzburg
4
-2
3
29
Feyenoord
4
-3
3
30
Ludogorets
4
-4
3
31
FCSB
4
-4
3
32
Utrecht
4
-4
1
33
Malmö
4
-5
1
34
Maccabi TA
4
-7
1
35
Nice
4
-5
0
36
Rangers
4
-7
0

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel