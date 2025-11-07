Live voetbal

Hartman wil loopbaan afsluiten bij Feyenoord: 'Zonde als ik nooit mer in De Kuip zou mogen voetballen'

Burnley-speler Quilindschy Hartman met op de achtergrond het logo van Feyenoord en De Kuip
Foto: © Imago/Realtimes
8 reacties
Photo of Frank Hoekman Frank Hoekman
7 november 2025, 22:06   Bijgewerkt: 22:27

Quilindschy Hartman zegt dat hij hoopt zijn voetballoopbaan ooit te mogen afsluiten bij Feyenoord. De 23-jarige linksback verruilde de Rotterdamse club afgelopen zomer voor Premier League-club Burnley en heeft vervolg van zijn carrière al minutieus uitgestippeld, zo vertelt hij in een interview met Viaplay.

Hartman maakte op jonge leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Excelsior naar die van Feyenoord en brak bij de Stadionclub uiteindelijk door in het betaald voetbal. Het leidde in oktober 2023 tot zijn debuut in Oranje, waarna ook steeds meer geruchten op gang kwamen over een transfer naar een absolute topclub in Engeland. In maart 2024 liep hij echter een zware knieblessure op die hem tot januari van dit jaar aan de kant zou houden. Na zijn terugkeer op het veld boterde het lang niet altijd met Robin van Persie, die inmiddels als trainer was aangesteld. Afgelopen zomer kwam het tot een vertrek naar Burnley, dat zo'n tien miljoen euro voor hem neertelde.

'Bizar genoten van mijn tijd bij Feyenoord'

Artikel gaat verder onder video

De Engelse promovendus, op het moment van schrijven de nummer zeventien van de Premier League, is echter niet zijn plafond, als het aan Hartman ligt. "Dat is een beetje hoe mijn ideale carrière eruit zou zien", citeert FR12.nl uit het bewuste interview. "Dat ik hier misschien één of twee jaar speel en dan naar een grotere Premier League-club ga. Dan wil ik daar een paar jaar spelen en daarna misschien nog één mooie stap maken. Vervolgens gewoon terug naar Feyenoord", aldus Hartman. "Dat is eigenlijk de ideale situatie", vervolgt de linksback. "Dat ik 32, 33 of 34 ben en dat ik gewoon nog lekker een paar jaar bij Feyenoord zou kunnen voetballen. Dat zou ik wel heel mooi vinden, want ik volg nog steeds alle wedstrijden. Af en toe als je terugkijkt denk toch: dat was ook wel echt supermooi. Het is een tijd waar ik bizar van heb genoten."

In oktober ging Hartman in op zijn moeizame laatste maanden in dienst van Feyenoord. "Het is zonde om te zeggen dat ik aan de laatste periode een rotgevoel heb overgehouden, omdat ik zo’n mooie tijd heb gehad bij Feyenoord. Ik probeer vooral dat gevoel vast te houden. Het is wel zo dat de manier waarop je eindigt vaak blijft hangen. Het einde had ik graag anders willen zien. Dat vind ik wel jammer. Maar als ik aan Feyenoord terugdenk, denk ik vooral aan de mooie tijden die ik daar heb meegemaakt en de dingen die we met elkaar gewonnen hebben", sprak hij destijds. Hartman hoopt dan ook dat hij over een jaar of tien weer met open armen ontvangen zal worden voor een laatste kunstje als voetballer: "Ik zou het zonde vinden als ik nooit meer in De Kuip zou mogen voetballen."

➡️ Meer Feyenoord nieuws

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

Officiële tickets voor Europese topwedstrijden koop je veilig en vertrouwd bij FCUpdate.nl

  • Ticketshop
Lees ook:
Robin van Persie

Youri Mulder vindt dat Robin van Persie vaker had moeten wisselen tegen Stuttgart

  • Gisteren, 23:52
  • Gisteren, 23:52
Horatiu Fesnic en Anis Hadj Moussa

Ongewoon veel overtredingen bij Stuttgart - Feyenoord: sinds 2018 niet meer voorgekomen in Europa

  • Gisteren, 23:28
  • Gisteren, 23:28
Anis Hadj-Moussa

Anis Hadj Moussa blijkt gewoon Engels te kunnen spreken

  • Gisteren, 23:17
  • Gisteren, 23:17
0 8 reacties
Reageren
8 reacties
descheids
607 Reacties
50 Dagen lid
886 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nou Hartman wat denk je zelf. Je bent kritisch geweest op dat clubje en dat heb je moeten bekopen met de woede van van persie, te kloese en de feijenoord supporters. Misschien zelfs ook van de cultuurbewaker als ze die inmiddels weer hebben gevonden. Priske zou het je vergeven hebben, maar feijenoorders hebben duidelijk gemaakt dat ze je nooit meer moeten hebben we op FCUpdate kunnen lezen. Helaas is feijenoord niet zo'n warme club als ajax en psv waar je altijd welkom bent en die wel tegen wat kritiek kunnen.

Hops
521 Reacties
1.138 Dagen lid
1.347 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Weer zo hele trieste opmerking je weet helemaal niks ga toch lekker janken

descheids
607 Reacties
50 Dagen lid
886 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@hopsjie, graag ontopic en met respect reageren. En vooral geen leugens vertellen.

Hops
521 Reacties
1.138 Dagen lid
1.347 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids ik ben gewoon eerlijk. En jij verteld leugens

ERIMIR
3.906 Reacties
488 Dagen lid
38.260 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Over tien jaar zal de Kuip helemaal vervallen zijn als het daar de boel voor die tijd niet is ingestort als gevolg van corrosie en betonrot. Ik zou het niet doen Hartman.

descheids
607 Reacties
50 Dagen lid
886 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR, de noodtribunes zijn ook nog vreselijk genant om te zien. Benieuwd hoe het met feijenoord city staat waar iedereen zo vol van was.

21
72 Reacties
1 Dag lid
83 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De Kuip is het mooiste stadion ter wereld. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik hem weer zie staan. Ik zag hem 1000 keren, wordt bijna emotioneel op zon vrijdag avond. Bedankt voor dit moment.

21
72 Reacties
1 Dag lid
83 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima dat Hartman terug wil keren maar dan moet hij wel nog met het niveau mee kunnen. Feyenoord maakt elk jaar weer een groei. Oud spelers zoals Berghuis hoeven ook niet terug te keren die kunnen het niveau bij Feyenoord niet meer bijbenen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen

Reacties

descheids
607 Reacties
50 Dagen lid
886 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Nou Hartman wat denk je zelf. Je bent kritisch geweest op dat clubje en dat heb je moeten bekopen met de woede van van persie, te kloese en de feijenoord supporters. Misschien zelfs ook van de cultuurbewaker als ze die inmiddels weer hebben gevonden. Priske zou het je vergeven hebben, maar feijenoorders hebben duidelijk gemaakt dat ze je nooit meer moeten hebben we op FCUpdate kunnen lezen. Helaas is feijenoord niet zo'n warme club als ajax en psv waar je altijd welkom bent en die wel tegen wat kritiek kunnen.

Hops
521 Reacties
1.138 Dagen lid
1.347 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids. Weer zo hele trieste opmerking je weet helemaal niks ga toch lekker janken

descheids
607 Reacties
50 Dagen lid
886 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@hopsjie, graag ontopic en met respect reageren. En vooral geen leugens vertellen.

Hops
521 Reacties
1.138 Dagen lid
1.347 Likes
Hops
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

@descheids ik ben gewoon eerlijk. En jij verteld leugens

ERIMIR
3.906 Reacties
488 Dagen lid
38.260 Likes
ERIMIR
Link gekopieerd!
  • 2
    + 1
avatar

Over tien jaar zal de Kuip helemaal vervallen zijn als het daar de boel voor die tijd niet is ingestort als gevolg van corrosie en betonrot. Ik zou het niet doen Hartman.

descheids
607 Reacties
50 Dagen lid
886 Likes
descheids
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

@ERIMIR, de noodtribunes zijn ook nog vreselijk genant om te zien. Benieuwd hoe het met feijenoord city staat waar iedereen zo vol van was.

21
72 Reacties
1 Dag lid
83 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 1
    + 1
avatar

De Kuip is het mooiste stadion ter wereld. Ik krijg nog altijd kippenvel als ik hem weer zie staan. Ik zag hem 1000 keren, wordt bijna emotioneel op zon vrijdag avond. Bedankt voor dit moment.

21
72 Reacties
1 Dag lid
83 Likes
21
Link gekopieerd!
  • 0
    + 1
avatar

Prima dat Hartman terug wil keren maar dan moet hij wel nog met het niveau mee kunnen. Feyenoord maakt elk jaar weer een groei. Oud spelers zoals Berghuis hoeven ook niet terug te keren die kunnen het niveau bij Feyenoord niet meer bijbenen.

Je moet ingelogd zijn om een reactie te kunnen plaatsen.

Inloggen
FCUpdate betting partner: BETMGM ads-igmn-tracker-image

Net binnen

Meer nieuws

Quilindschy Hartman

Quilindschy Hartman
Burnley
Team: Burnley
Leeftijd: 23 jaar (14 nov. 2001)
Positie: V (L)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Burnley
10
0
2024/2025
Feyenoord
12
0
2023/2024
Feyenoord
26
0
2022/2023
Feyenoord
23
2

Meer info

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
1
Feyenoord
11
20
28
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
11
6
20
5
Groningen
11
2
19

Complete Stand

Meest gelezen

Meer nieuws

Measurement pixel