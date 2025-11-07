zegt dat hij hoopt zijn voetballoopbaan ooit te mogen afsluiten bij Feyenoord. De 23-jarige linksback verruilde de Rotterdamse club afgelopen zomer voor Premier League-club Burnley en heeft vervolg van zijn carrière al minutieus uitgestippeld, zo vertelt hij in een interview met Viaplay.

Hartman maakte op jonge leeftijd de overstap van de jeugdopleiding van Excelsior naar die van Feyenoord en brak bij de Stadionclub uiteindelijk door in het betaald voetbal. Het leidde in oktober 2023 tot zijn debuut in Oranje, waarna ook steeds meer geruchten op gang kwamen over een transfer naar een absolute topclub in Engeland. In maart 2024 liep hij echter een zware knieblessure op die hem tot januari van dit jaar aan de kant zou houden. Na zijn terugkeer op het veld boterde het lang niet altijd met Robin van Persie, die inmiddels als trainer was aangesteld. Afgelopen zomer kwam het tot een vertrek naar Burnley, dat zo'n tien miljoen euro voor hem neertelde.

'Bizar genoten van mijn tijd bij Feyenoord'

De Engelse promovendus, op het moment van schrijven de nummer zeventien van de Premier League, is echter niet zijn plafond, als het aan Hartman ligt. "Dat is een beetje hoe mijn ideale carrière eruit zou zien", citeert FR12.nl uit het bewuste interview. "Dat ik hier misschien één of twee jaar speel en dan naar een grotere Premier League-club ga. Dan wil ik daar een paar jaar spelen en daarna misschien nog één mooie stap maken. Vervolgens gewoon terug naar Feyenoord", aldus Hartman. "Dat is eigenlijk de ideale situatie", vervolgt de linksback. "Dat ik 32, 33 of 34 ben en dat ik gewoon nog lekker een paar jaar bij Feyenoord zou kunnen voetballen. Dat zou ik wel heel mooi vinden, want ik volg nog steeds alle wedstrijden. Af en toe als je terugkijkt denk toch: dat was ook wel echt supermooi. Het is een tijd waar ik bizar van heb genoten."

In oktober ging Hartman in op zijn moeizame laatste maanden in dienst van Feyenoord. "Het is zonde om te zeggen dat ik aan de laatste periode een rotgevoel heb overgehouden, omdat ik zo’n mooie tijd heb gehad bij Feyenoord. Ik probeer vooral dat gevoel vast te houden. Het is wel zo dat de manier waarop je eindigt vaak blijft hangen. Het einde had ik graag anders willen zien. Dat vind ik wel jammer. Maar als ik aan Feyenoord terugdenk, denk ik vooral aan de mooie tijden die ik daar heb meegemaakt en de dingen die we met elkaar gewonnen hebben", sprak hij destijds. Hartman hoopt dan ook dat hij over een jaar of tien weer met open armen ontvangen zal worden voor een laatste kunstje als voetballer: "Ik zou het zonde vinden als ik nooit meer in De Kuip zou mogen voetballen."