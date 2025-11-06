Bayern München is 'volledig overtuigd' van de kwaliteiten van , aldus Voetbal International. De Duitse Rekordmeister heeft zich volgens clubwatcher Martijn Krabbendam echter nog niet officieel bij Feyenoord gemeld voor de negentienjarige rechtsback, al zal daar eerdaags verandering in kunnen komen.

Vorige week donderdag maakte de Duitse transferjournalist Florian Plettenberg, verbonden aan televisiezender Sky, als eerste melding van de interesse van Bayern in Read. De journalist schreef destijds dat er inmiddels gesprekken waren opgestart, zonder daarbij te vermelden of Bayern met Feyenoord óf het kamp-Read om tafel zou hebben gezeten. Plettenberg voegde eraan toe dat Bayern stevige concurrentie vanuit Engeland ondervindt. De Telegraaf wist afgelopen maandag vervolgens te melden dat Manchester City én Arsenal interesse in Read hebben.

Artikel gaat verder onder video

Later die dag kwam Plettenberg met een update: volgens de journalist verlangt Feyenoord een transfersom tussen de 25 en 35 miljoen euro voor Read, die nog vastligt tot medio 2029. Algemeen en technisch directeur Dennis te Kloese van Feyenoord liet gisteren (woensdag) tegenover het Algemeen Dagblad echter weten dat er nog geen sprake is van onderhandelingen met welke club dan ook over Read. "De grote clubs zitten wel op de tribune bij ons, maar er is geen officieel bod gedaan en er zijn geen gesprekken met clubs gaande", aldus Te Kloese.

Feyenoord speelt vanavond (donderdag) een uitduel bij VfB Stuttgart in de Europa League. Daarbij zullen zeker scouts van Bayern aanwezig zijn, schrijft Krabbendam op de dag van de wedstrijd. "Al een tijd hebben ze Givairo Read niet alleen meer op de radar, ze hebben hem inmiddels al volledig doorgelicht. Sterke punten, eventuele zaken die voor verbetering vatbaar zijn; Bayern München heeft alles in kaart gebracht en is intussen volledig overtuigd", weet de journalist.

Krabbendam schrijft voorts dat Bayern zich ná het Europa League-duel van donderdag vermoedelijk officieel in Rotterdam-Zuid zal melden voor Read. "De wedstrijd van Feyenoord tegen VfB Stuttgart is een mooi meetmoment om de interne beslissing gerechtvaardigd te zien én om vervolgens officieel contact op te nemen met Feyenoord. Dat is nog steeds niet gebeurd", aldus de journalist.