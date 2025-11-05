Live voetbal

Aandeelhouders De Kuip niet blij met Feyenoord: 'Zo zout hebben wij het nog nooit gegeten'

De Vereniging Aandeelhouders Stadion Feijenoord (VASF) is op zijn zachtst gezegd not amused met het plan van Feyenoord om volledig eigenaar van de club te worden. De vereniging vindt het voorstel dat de Rotterdamse club maandag indiende 'onbegrijpelijk'.

Feyenoord speelt al sinds 1937 zijn thuiswedstrijden in De Kuip, maar is al jarenlang huurder van het stadion. De Rotterdammers willen het stadion graag zelf in beheer krijgen. Stadion Feijenoord meldt maandag dat er na een 'zorgvuldig proces' is vastgesteld dat eenwording mogelijk is. Om dit te realiseren, wil het stadionbestuur nieuwe aandelen gaan uitgeven. Feyenoord wil voor de eenwording namelijk het grootste deel van de aandelen bezitten, maar de huidige aandeelhouders eisen een hoger bedrag dan de koploper van de Eredivisie wil betalen. Als de aandeelhouders akkoord gaan met een statutenwijziging, kan Feyenoord voor 3,7 miljoen euro de nieuwe aandelen verkrijgen, waarmee het belang in het stadion uitgebreid wordt naar 95 procent.

Dit voorstel is niet in goede aarde gevallen bij de aandeelhouders, die dan ook niet bereid zijn om mee te werken aan het plan van Feyenoord. "Tot onze grote verbazing is het gepresenteerde plan (en dus voorstel) grotendeels hetzelfde als het plan dat in 2024 als volstrekt ontoereikend voor de V-Aandeelhouders werd beschouwd en dus is afgewezen. Op enkele punten is het zelfs nog slechter. En dat terwijl er geclaimd wordt dat er naar input van verschillende partijen is geluisterd. Het lijkt erop dat er in ieder geval geen aandacht is geschonken aan de input van de V-Aandeelhouders, vertegenwoordigd door het VASF-bestuur", klinkt het in een statement dat gepubliceerd is door 1908.nl.

Er is vooral onvrede over de waardering van het stadion en de aandelen. Eerder werd de waarde van De Kuip geschat op zo'n zestig miljoen euro. In het nieuwe voorstel wordt de aandelenwaarde vastgesteld op slechts 3,7 miljoen euro. Het wantrouwen is dan ook groot bij de aandeelhouders. "Bizar is ook dat op de waardering van het aandeel met terugwerkende kracht per 1 juli 2025 zou worden afgewaardeerd, terwijl er van een overeenkomst nog helemaal geen sprake is. De genoemde waarde van € 17.500, - is dus al gereduceerd. Zo zout hebben wij het nog nooit gegeten", klinkt het.

Investering in De Kuip roept vragen op

Daarnaast roept de aangekondigde investering van zeventig miljoen euro in De Kuip de nodige vraagtekens op bij de VASF. De vereniging geeft aan dat er sprake is van een 'sigaar uit eigen doos', aangezien het regulier onderhoud van dertig miljoen euro sowieso nodig was over de komende negen jaar. Daarnaast zijn er voor de rest geen harde toezeggingen gedaan, zo geeft de VASF aan. Een akkoord over de koop van De Kuip door Feyenoord lijkt dus niet snel te verwachten.

Ik merk de laatste tijd toch veel kritiek op feijenoord. Als ik de berichten op FCUpdate lees merk ik dat er veel personen zijn die kritisch zijn op de club. Of het nu gaat over Van persie, de blessures, de BOOS aflevering, uitschakeling in de CL en nederlagen in de UEL. Nu dus weer een nieuw episode in het stadion onderwerp. Het is al bizar hoeveel geld feijenoord jaarlijks krijgt van de gemeente voor de kuip. Deze vorm van staatssteun is echt ongekend. Nu staat ook de VASF op hun achterste poten lees ik in dit bericht. Feijenoord lijkt hen totaal niet serieus te hebben genomen en luisterd te hebben naar hun wensen. Een sigaar uit eigen doos noemen ze het. In ieder geval een nieuw hoofdstuk in het stadion drama van de club op zuid. Nieuw stadion was geen geld voor, renoveren was geen geld voor en nu voor een zacht prijsje overnemen lijkt dus ook niet mogelijk. Ik zie dit zelf wel als een groot probleem voor feijenoord. Je ziet dat PSV ambitieus is en feijenoord al ver voorbij is, maar deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat feijenoord verder afhaakt bij AJAX en PSV.

@descheids. Als je nergens van af weet bemoei dan nergens mee . Want fcupdate is Ajax fan en daar schrijven ze niks over daar is pas een puinhoop.

De club Feyenoord wil het stadion voor een schijntje overnemen, daar trappen de aandeelhouders dus er niet in. Groot gelijk hebben ze, ook al is het een vervallen stadion.

Als er iets verkocht kan worden, wil de verkopende partij zoveel mogelijk geld. Dat is volgens mij niks nieuws in deze wereld en overal het geval. Klinkt als een storm in een glas water.

