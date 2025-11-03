Live voetbal 4

Plettenberg: 'Feyenoord vraagt 25-35 miljoen voor Read'

Feyenoorder Givairo Read met op de achtergrond het logo van Bayern München en de Allianz Arena
Foto: © Imago/Realtimes
3 november 2025, 18:58

Bayern München heeft verregaande interesse in Givairo Read, meldde Florian Plettenberg vorige week al. Nu deelt de transferjournalist ook het bedrag dat Feyenoord voor de back vraagt: 25-35 miljoen.

Er is veel interesse in Read, niet alleen vanuit Duitsland. Ook Arsenal en Manchester City zouden interesse in de jonge rechtsback hebben. Der Rekordmeister heeft echter volgens Plettenberg de beste papieren. Zij zijn al volop in gesprek met Read en hebben dat ook al richting Feyenoord gecommuniceerd.

Bayern heeft een langetermijnplan met Read: de talentvolle back moet op termijn Konrad Laimer gaan vervangen. De Oostenrijker is momenteel 28 en kan de speler van Feyenoord de knepen van het vak leren. Read, die zelf 19 jaar is, zou dan ook niet de druk hoeven te voelen om direct de eerste rechtsback van Bayern te worden.

Volgens Plettenberg vraagt Dennis te Kloese een bedrag tussen de 25 en 35 miljoen voor het talent. Read heeft nog een contract tot 2029 bij Feyenoord. Door deze lange contracttermijn en de interesse van vele clubs, hebben de Rotterdammers een goede onderhandelingspositie.

Zerofkx010
36 Reacties
10 Dagen lid
58 Likes
Zerofkx010
  • 2
    + 1
Uiteraard !!!! speelt bij een topclub is een toptalent getraind op 1908 wat had je dan verwacht????

Hops
447 Reacties
1.134 Dagen lid
1.242 Likes
Hops
  • 2
    + 1
@Zerofkx010 zullen we zo wel zien wat descheids weer domste opmerkingen gaat maken

Zerofkx010
36 Reacties
10 Dagen lid
58 Likes
Zerofkx010
  • 1
    + 1
@Hopsdie is aan het wachten tot ze pleegouders gaan slapen dan mag hij weer achter het internet.

descheids
541 Reacties
46 Dagen lid
795 Likes
descheids
  • 1
    + 1
Dat is meer dan een blikje bier dat ik ervoor zou geven. Nog steeds stukken minder waar de talenten van Ajax en PSV voor weg gaan. Misschien kunnen ze het geld eens investeren in een nieuw stadion want dat is hard nodig daar.

TripleXXX
43 Reacties
33 Dagen lid
48 Likes
TripleXXX
  • 0
    + 1
@descheids wacht jij geeft bier hiervoor weg? Ik dacht dat jij als standaard weekend drinker dat niet zomaar weg geeft. Grote stap van jouw vriend!

TripleXXX
43 Reacties
33 Dagen lid
48 Likes
TripleXXX
  • 0
    + 1
@descheids zou je ajax voortaan niet meer meeliften bij de succesen van Psv?😊😊

Quarlon
886 Reacties
1.134 Dagen lid
3.632 Likes
Quarlon
  • 0
    + 1
Veel te laag bedrag weer

ERIMIR
3.856 Reacties
484 Dagen lid
38.154 Likes
ERIMIR
  • 0
    + 1
Ik geloof niet dat een Europese topclub voor een jong talentvolle eredivisie-speler zulke bedragen gaan neertellen. Of je moet een supertalent zijn dat al jaren zich heeft laten zien zoals een Hato en zover is Read in mijn optiek nog lang niet.

TripleXXX
43 Reacties
33 Dagen lid
48 Likes
TripleXXX
  • 0
    + 1
@ERIMIR eens! We gaan het zien.

Givairo Read

Givairo Read
Feyenoord
Team: Feyenoord
Leeftijd: 19 jaar (2 jun. 2006)
Positie: V (R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Feyenoord
10
0
2024/2025
Feyenoord
26
2
2023/2024
Feyenoord
0
0
2022/2023
Volendam II
24
1

Meer info

Stand Bundesliga 2025/2026

Bundesliga
GS
DS
PT
1
Bayern München
9
29
27
2
Leipzig
9
9
22
3
Dortmund
9
9
20
4
Stuttgart
9
4
18
5
Leverkusen
9
4
17

Complete Stand

