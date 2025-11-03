Bayern München heeft verregaande interesse in , meldde Florian Plettenberg vorige week al. Nu deelt de transferjournalist ook het bedrag dat Feyenoord voor de back vraagt: 25-35 miljoen.

Er is veel interesse in Read, niet alleen vanuit Duitsland. Ook Arsenal en Manchester City zouden interesse in de jonge rechtsback hebben. Der Rekordmeister heeft echter volgens Plettenberg de beste papieren. Zij zijn al volop in gesprek met Read en hebben dat ook al richting Feyenoord gecommuniceerd.

Artikel gaat verder onder video

Bayern heeft een langetermijnplan met Read: de talentvolle back moet op termijn Konrad Laimer gaan vervangen. De Oostenrijker is momenteel 28 en kan de speler van Feyenoord de knepen van het vak leren. Read, die zelf 19 jaar is, zou dan ook niet de druk hoeven te voelen om direct de eerste rechtsback van Bayern te worden.

Volgens Plettenberg vraagt Dennis te Kloese een bedrag tussen de 25 en 35 miljoen voor het talent. Read heeft nog een contract tot 2029 bij Feyenoord. Door deze lange contracttermijn en de interesse van vele clubs, hebben de Rotterdammers een goede onderhandelingspositie.