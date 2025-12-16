Live voetbal

Dick Jol kritisch op Danny Makkelie, die zich liet afleiden door kinderen bij VAR-moment

Dick Jol heeft zaterdag met verbazing gekeken naar scheidsrechter Danny Makkelie. De voormalig arbiter zag dat Makkelie zich tijdens de wedstrijd tussen FC Groningen en FC Volendam (3-0) liet afleiden tijdens een VAR-moment.

Makkelie werd zaterdagavond in de Euroborg naar de kant geroepen, nadat de videoscheidsrechter had gezien dat FC Volendam-verdediger Nick Verschueren hands had gemaakt. Tijdens het beoordelen van de beelden deelde Makkelie echter high-fives uit aan jonge supporters achter het scherm.

Dat moet niet kunnen, stelt Jol in gesprek met Sportnieuws.nl. “Dan is het een wedstrijd op het scherpst van de snede, met belangrijke belangen, en dan ga je eerst aandacht geven aan een paar kinderen”, verzucht de voormalig scheidsrechter.

“En dat in het grote professionele voetbal, waar honderden miljoenen in omgaan. Als je de Eredivisie bekijkt, met dat salaris erbij… Er lopen slechts een paar amateurs rond en dat zijn de scheidsrechters. De KNVB moet daar gewoon afstand van nemen, want clubs verdienen professionals”, aldus Jol.

Het is overigens niet de eerste keer dat Jol zich kritisch uitlaat over Makkelie. De 69-jarige oud-arbiter noemde hem een maand geleden nog ‘de slechtste scheidsrechter van de Eredivisie’. Volgens Jol is Makkelie al langere tijd ‘volledig de weg kwijt’.

