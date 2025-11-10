Live voetbal

Dick Jol: 'Makkelie is de weg kwijt en momenteel de allerslechtste scheids die er is'

10 november 2025, 22:16

Danny Makkelie is momenteel de allerslechtste scheidsrechter van Nederland. Dat stelt voormalig topscheidsrechter Dick Jol. De 69-jarige Jol is van mening dat Makkelie volledig de weg kwijt is.

In gesprek met Sportnieuws.nl loopt Jol leeg over het niveau van Makkelie: "Ik ben alle arbiters nagelopen. Nou, Danny Makkelie is momenteel de allerslechtste scheids die er is. Het is niet meer dezelfde als anderhalf jaar geleden. Hij is totaal de weg kwijt en dan doet hij ook nog alsof hij het vak heeft uitgevonden… Het is de afgelopen weken een drama met hem", stelt Jol.

De voormalig scheidsrechter neemt de wedstrijd tussen FC Utrecht en Ajax als voorbeeld. Daarin keurde Makkelie, na een ingreep van VAR Rop Dieperink, een doelpunt van Wout Weghorst af. Daar is de nodige discussie over, en ook Jol mengt zich in dat debat.

“Hij staat twee meter van de situatie vandaan, geeft duidelijk aan dat de bal wordt gespeeld en gaat ‘m toch afkeuren. Onbegrijpelijk", oordeelt Jol.

Als hij in de schoenen van scheidsrechtersbaas Raymond van Meenen van de KNVB zou staan, zou hij Makkelie voorlopig niet meer laten fluiten. “Laat hem maar een paar weken thuis op het bankje zitten, na zo’n schandalig en asociaal optreden. Ik hoop dat hij een coach heeft die hem flink aanpakt, want er staat een WK aan te komen. Gözübüyük is hem al voorbijgestreefd, dus hij moet het snel over een andere boeg gooien.”

Jol heeft hier wel een punt. Rotterdammer Makkelie is het helemaal kwijt net als clay Ruperti overigens. Gewoon afscheid van nemen door de KNVB en doorselecteren.

Jol heeft hier wel een punt. Rotterdammer Makkelie is het helemaal kwijt net als clay Ruperti overigens. Gewoon afscheid van nemen door de KNVB en doorselecteren.

