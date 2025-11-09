is woedend op Danny Makkelie en het functioneren van de arbitrage in zijn geheel. Dat heeft de spits van Ajax zondagmiddag na de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) laten blijken in een interview met ESPN-verslaggever Cristian Willaert.

De aanleiding voor de boosheid bij de boomlange spits van de Amsterdammers is zijn afgekeurde goal. Scheidsrechter Makkelie keurde het fraaie doelpunt van Weghorst af, nadat VAR Rob Dieperink had geconstateerd dat er een overtreding van Ajax-verdediger Lucas Rosa aan voorafging. Dat die beslissing is genomen, vindt Weghorst onbegrijpelijk.

"Ik vind het echt bizar. De scheidsrechter kiest er denk ik bewust voor om deze wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel doorgaan. Het wordt een mannelijke wedstrijd. Prima, daar houd ik ook van", zegt Weghorst, die vindt dat Makkelie als hij op een dergelijke manier fluit nóóit de 0-1 van Ajax had mogen afkeuren.

"Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd en een cruciale fout. Of je gaat met een 0-1 voorsprong de pauze, en nu sta je 1-0 achter. Makkelie wijst ook gewoon naar de bal? Hij komt naar mij toe in de rust en dan voel ik ook alleen maar onzekerheid bij hem. Dan zeg ik ook: maar jij bent toch de scheidsrechter? Ik vind het van een heel bedenkelijk niveau. Maar dat is niet alleen deze wedstrijd. Het is al weken aan de gang in de Eredivisie..."

Weghorst vervolgt: "Ik zag gisteren wel een scheidsrechter die uit zichzelf twee directe rode kaarten gaf", doelt Weghorst op Richard Martens. Hij gaf in de wedstrijd tussen FC Volendam en NAC (2-1) twee spelers van NAC rood: "Ik vond dat echt mooi. Er is iemand met persoonlijkheid die zelf een beslissing durft te nemen. Want dat is wat eigenlijk niemand meer durft."