Woedende Weghorst haalt uit naar Makkelie: ‘Van een heel bedenkelijk niveau’

Weghorst Makkelie
Foto: © Imago/realtimes
Tijmen Gerritsen
9 november 2025, 14:49   Bijgewerkt: 15:05

Wout Weghorst is woedend op Danny Makkelie en het functioneren van de arbitrage in zijn geheel. Dat heeft de spits van Ajax zondagmiddag na de verloren wedstrijd tegen FC Utrecht (2-1) laten blijken in een interview met ESPN-verslaggever Cristian Willaert.

De aanleiding voor de boosheid bij de boomlange spits van de Amsterdammers is zijn afgekeurde goal. Scheidsrechter Makkelie keurde het fraaie doelpunt van Weghorst af, nadat VAR Rob Dieperink had geconstateerd dat er een overtreding van Ajax-verdediger Lucas Rosa aan voorafging. Dat die beslissing is genomen, vindt Weghorst onbegrijpelijk.

"Ik vind het echt bizar. De scheidsrechter kiest er denk ik bewust voor om deze wedstrijd op een bepaalde manier aan te gaan. Hij laat heel veel doorgaan. Het wordt een mannelijke wedstrijd. Prima, daar houd ik ook van", zegt Weghorst, die vindt dat Makkelie als hij op een dergelijke manier fluit nóóit de 0-1 van Ajax had mogen afkeuren.

"Dit is een cruciaal moment in de wedstrijd en een cruciale fout. Of je gaat met een 0-1 voorsprong de pauze, en nu sta je 1-0 achter. Makkelie wijst ook gewoon naar de bal? Hij komt naar mij toe in de rust en dan voel ik ook alleen maar onzekerheid bij hem. Dan zeg ik ook: maar jij bent toch de scheidsrechter? Ik vind het van een heel bedenkelijk niveau. Maar dat is niet alleen deze wedstrijd. Het is al weken aan de gang in de Eredivisie..."

Weghorst vervolgt: "Ik zag gisteren wel een scheidsrechter die uit zichzelf twee directe rode kaarten gaf", doelt Weghorst op Richard Martens. Hij gaf in de wedstrijd tussen FC Volendam en NAC (2-1) twee spelers van NAC rood: "Ik vond dat echt mooi. Er is iemand met persoonlijkheid die zelf een beslissing durft te nemen. Want dat is wat eigenlijk niemand meer durft."

Scheidsrechter Dennis Higler met daarnaast ESPN-analist Kees Kwakman

Kwakman ergert zich aan Higler die overtreding Shoretire onbestraft laat: 'Niet consequent, dit is geel!'

  • Gisteren, 22:22
  • Gisteren, 22:22
Mark van Bommel

Van Bommel geniet: oogappel Ihattaren vernedert Heerenveen-keeper Klaverboer met heerlijke Panenka

  • Gisteren, 21:40
  • Gisteren, 21:40
Carl Hoefkens

Hoefkens ontploft: NAC-trainer trekt woedend zijn jas uit na rode kaart Holtby

  • Gisteren, 20:10
  • Gisteren, 20:10
Marc Overtwix
82 Reacties
1 Dag lid
97 Likes
Marc Overtwix
  • 5
    + 1
Weghorst vergeet dat dit precies de reden is dat de VAR in het leven is geroepen: belangrijke fouten van de scheidsrechter corrigeren. Dit was een belangrijke fout, want er ontstaat een doelpunt uit. Dus dat dient gecorrigeerd te worden. Dat hij verder veel overtredingen niet zag en niet bestrafte, zijn ook fouten. Maar daar komt niet direct een doelpunt uit. Dus die kunnen niet gecorrigeerd worden. Uiteindelijk zijn het allemaal fouten, en werd het terecht afgekeurd. Weghorst kan misschien beter wat meer naar zichzelf kijken? Op wat theater na was hij namelijk niet echt zichtbaar deze wedstrijd. Stond dus wel een beetje gelijk aan het niveau van de scheidsrechter zou je kunnen stellen.

HenkDeTank
76 Reacties
3 Dagen lid
81 Likes
HenkDeTank
  • 3
    + 1
Weghorst zal ook eens niet iets geks roepen....volledig terecht afgekeurd

21
117 Reacties
3 Dagen lid
173 Likes
21
  • 6
    + 1
Calimero Amsterdam.

0laf
962 Reacties
1.140 Dagen lid
5.351 Likes
0laf
  • 2
    + 1
Ik denk niet dat Weghorst de aangewezen persoon is om dit soort uitspraken te doen. Als scheidsrechter, VAR en KNVB wel van niveau waren geweest, was hij 18 wedstrijden per seizoen geschorst.

Neesje
1.596 Reacties
1.139 Dagen lid
8.715 Likes
Neesje
  • 2
    + 1
Al dat gelul over Wout zal wel maar als een scheids dit vanaf deze afstand niet ziet dat deugd dat ook niet !!!

Vrij Dag
156 Reacties
539 Dagen lid
233 Likes
Vrij Dag
  • 1
    + 1
Het ergste vind ik dat hij het gezien heeft en met gebaren maakte dat er niets aan de hand was, OF onvoldoende om voor te fluiten. Ik denk het laatste want hij floot vreselijk slecht. Twee spelers van Utrecht hadden dit door en maakten er dankbaar gebruik van. Later floot hij tegen Alders (overtreding op Rodriguess) en dat kwam helemaal raar over. Ik weet niet of het door het drinkwater in Utrecht kwam of dat het haarverf zijn verstandelijke vermogens heeft aangetast, maar hij fluit steeds slechter Ajax was, maar dat weten we slecht, Zelf Utrecht vond ik voor hun doen niet goed, maar wel gewonnen

balletje rond
274 Reacties
1.024 Dagen lid
1.447 Likes
balletje rond
  • 2
    + 1
Dorpsgek die Weghorst

Dexi
492 Reacties
798 Dagen lid
4.631 Likes
Dexi
  • 0
    + 1
Een clown die onder normale omstandigheden nooit bij dit circus zou zijn opgenomen, durft een ander van een ‘bedenkelijk niveau’ te bekritiseren, ironie en zelfoverschatting ten top.

Link gekopieerd!
Utrecht - Ajax

FC Utrecht
2 - 1
Ajax
Vandaag gespeeld om 12:15
Competitie: Eredivisie
Seizoen: 2025/2026

Wout Weghorst

Wout Weghorst
Ajax
Team: Ajax
Leeftijd: 33 jaar (7 aug. 1992)
Positie: A (C, R)
Carrière
Wed.
Dlp.
2025/2026
Ajax
10
6
2024/2025
Ajax
24
10
2024/2025
Burnley
2
0
2023/2024
Hoffenheim
28
7

Stand Eredivisie 2025/2026

Eredivisie
GS
DS
PT
2
PSV
11
19
28
3
AZ
11
11
24
4
Ajax
12
5
20
5
Groningen
11
2
19
6
Utrecht
12
6
19

